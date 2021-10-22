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太陽潛力讓人期待 仍缺英雄球主宰力

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
上季西區冠軍太陽新球季出師不利，開幕戰在主場慘敗給金塊12分之多，主將布克(中)僅攻下12分。 美聯社
上季西區冠軍太陽新球季出師不利，開幕戰在主場慘敗給金塊12分之多，主將布克(中)僅攻下12分。 美聯社

你對上季打進總冠軍賽的鳳凰城太陽有多少期待？太陽或許還是西區最被低估，也可能還是最有團隊戰力爭冠球隊，除了超級帶隊領袖36歲「不老傳奇」保羅，太陽還有得分終極殺手布克，以及其他4-5名極為出色、穩定角色球員，包括前鋒克勞德、布里吉斯、強森，以及中鋒艾頓、後衛佩恩。

尤其是艾頓和布里吉斯，兩人在上季季後賽經常打出太陽第三號球星身手和數據，爆量得分和優質對位表現，輪流成為太陽優勢戰力，與保羅和布克組成太陽三巨頭，年輕太陽確實有樣的實力和上升潛能。

太陽上季有點幸運打進總冠軍賽，季後賽先宰湖人再淘汰金塊，西決擊沈快艇，湖人、金塊、快艇都有核心球星傷兵，但太陽攻防兩端表現和整體性還是很有說服力，打下西冠絕非僥倖或靠球運。太陽全隊除了36歲主控保羅，其他主力輪換都是NBA年輕世代或中生代，他們還有進步、成熟空間。

太陽在上季總冠軍戰先取得2勝，卻遭公鹿連贏4場大逆轉，顯現出年輕球員的不穩定性，還有很大的成長空間。 歐新社資料照片
太陽在上季總冠軍戰先取得2勝，卻遭公鹿連贏4場大逆轉，顯現出年輕球員的不穩定性，還有很大的成長空間。 歐新社資料照片

這也是為什麼太陽被視為西區最危險球隊，只要保羅沒有太快老化，布克爆量得分和進攻手段更加成熟，艾頓成長為聯盟攻防效率排名前五長人，布里吉斯再蛻變場均貢獻近20分小前鋒，太陽戰力沒有上限。

太陽上季的成功，最大功臣是保羅為太陽注入最穩定力量和領袖魅力，第二功臣是布克無所不能瘋狂爆量得分，第三功臣是教練威廉斯，他把克勞德、布里吉斯、佩恩定位完美，出牌高效，同時幫助艾頓成為更出色長人。

威廉斯手裡有兩張王牌保羅、布克，他們兩人都是終結比賽殺手，威廉斯也逐漸養出艾頓，在攻防兩端打出長人統治力，布里吉斯和克勞德搭檔「小球陣容」展現完美部署。另外就是佩恩大復活，原本已經快要被聯盟忘記和淘汰的佩恩，去年夏天加入太陽，他原本只是想找一分工作打球謀生，沒想到竟然在太陽打出「生涯年」。

太陽替補後衛佩恩(左)在上季的表現讓人驚奇，而且在季後賽打得中規中舉，本季如果還能再有些進步，對太陽將會有不小的幫助。 美聯社
太陽替補後衛佩恩(左)在上季的表現讓人驚奇，而且在季後賽打得中規中舉，本季如果還能再有些進步，對太陽將會有不小的幫助。 美聯社

太陽需要終結比賽殺手，兩張王牌保羅、布克不是同時出牌打擊對手，就是輪流出牌刺傷對手。除了兩張王牌，太陽艾頓、佩服、布里吉斯也經常有神來一筆，扮演奇兵改變比賽，成為太陽兩張王牌之外終極殺手。

太陽今年球季開幕戰下半場被金塊110：98完成逆轉，金塊先發主控穆雷還在養傷，金塊下半場打出59：40反撲，金塊超水準投籃表現和完全輾壓太陽的驚人活力，拆解太陽所有優勢。

太陽得分核心布克開幕戰失去命中率和侵略性，保羅在布克手感失靈、得分失常情況下沒能挺身而出，太陽兩張王牌都沒有打出王牌球星身價和帶動力。布克15投3中只得12分(上季25.6分)，保羅11投6中貢獻15分10助攻(上季16.4分、8.9助攻)。

在布克手感極差的情況下，太陽控衛保羅沒能幫忙得分，雖然傳出10次助攻，但還是比不上金塊的強力轟炸。 美聯社
在布克手感極差的情況下，太陽控衛保羅沒能幫忙得分，雖然傳出10次助攻，但還是比不上金塊的強力轟炸。 美聯社

金塊防守端沒有承受太多壓力，金塊中鋒約柯奇穩定輸出，攻防兩端都打出關鍵戰術地位，高位策應和低位進攻完美瓦解太陽半場防守和對位，太陽中鋒艾頓幾乎被約柯奇統治級表演比下去。太陽下半場進攻當機效率下滑，保羅和布克都沒能打出英雄球扭轉情勢，剛簽下生涯最大合約布里吉斯表現夠水準，但他不是王牌。

沒有不斷展現神奇「英雄球」，失去王牌球星護體，太陽只剩下稱職角色球員和板凳奇兵，太陽在金塊攻防對位下失去上季神奇魅力和源源不絕團隊戰力。

太陽角色球員還是非常稱職，但保羅沒有打出英雄球主宰力，布克沒能打出爆發得分扮演終極殺手，太陽在金塊面前打得就像平凡球隊，沒有王牌、沒有英雄、沒有驚喜。

布克已經是聯盟中頂尖的得分好手，但是從奧運美國隊的表現中，就可以看出他在單打英雄球的技巧和自信上，還是遠遠不能跟杜蘭特相比。 美聯社
布克已經是聯盟中頂尖的得分好手，但是從奧運美國隊的表現中，就可以看出他在單打英雄球的技巧和自信上，還是遠遠不能跟杜蘭特相比。 美聯社

太陽是上季NBA最驚奇球隊，今年太陽也可能還是NBA最危險球隊，但太陽需要王牌，需要更多英雄球和完美單打解決得分問題，太陽才能重新成為上季那支處處創造神奇的球隊。

每支爭冠球隊都需要王牌，NBA永遠需要英雄。

太陽 保羅 布克 金塊 約柯奇

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