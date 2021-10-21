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NBA／求去心意已決 西蒙斯再出售近76人球場豪宅

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）求去心意似乎愈來愈明顯，再出售另一間鄰近費城球場的豪宅。 美聯社
76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）求去心意似乎愈來愈明顯，再出售另一間鄰近費城球場的豪宅。 美聯社

76人隊球星西蒙斯Ben Simmons）求去心意似乎愈來愈明顯，日前才有費城媒體報導，西蒙斯求售自己費城當地其中1間豪宅，今天他再將鄰近費城球場的另間紐澤西豪宅登錄到多個房地產網站，出售價格是5百萬美金（約1億3934萬新台幣）。

這棟豪宅佔地10477平方英尺（約294坪），離76人主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）僅23英里。豪宅中除有5間臥房和6間浴室，還有雙島廚房、設有整面酒櫃的餐廳、視聽空間、狗屋、有3個車位的車庫、電動空間，甚至還有品茗香檳的專屬房間。

西蒙斯這棟豪宅有寬敞的戶外空間中，車道盡頭設置了一個籃框；而從賣房網超過70張照片可看到，房內還有一面跨滿球衣的擺飾牆，還有西蒙斯外好的霓虹燈裝飾。

西蒙斯今年初已在洛杉磯以1750萬美金購入另棟豪宅，如今出售費城附近房地產，和76人球團關係又限僵局，還沒迎接開幕戰就話題不斷。

西蒙斯 76人 Ben Simmons

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