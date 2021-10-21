兩大控衛延長賽 基德與畢拉普斯比拚執教功力

獨行俠與拓荒者本季都換了新教頭，剛履新的基德（Jason Kidd）和畢拉普斯（Chauncey Billups）都是在九○年代出道的名控衛。兩人過往以球員身份在場上對決過56場比賽，畢拉普斯以33勝壓過基德的23勝，而今戰線延長，兩人將換上西裝比拚執教功力。相較之下，今年畢拉普斯的執教壓力卻將遠大過於基德。

論名氣和獎項，早三年出道的基德（1994年第二順位）確實要比畢拉普斯（1997年第三順位）來得拉風，除了已經先一步進入名人堂之外，基德入選全明星賽（10次對5次）、聯盟第一隊（5次對0次）、防守第一隊（4次對0次）及拿下助攻王（5次對0次）的次數都強勢壓倒畢拉普斯。

基德(左)與畢拉普斯(右)在球員時代的對決，基德是佔了上風。 歐新社資料照片

而說到兩人的新東家，過去這兩年的戰績卻是難分軒輊。獨行俠和拓荒者的排名已經連續兩年都緊咬不放，已從分居第七、八名（2019-20球季）往上升到第五、六名（2020-21球季），上季更是同以42勝30敗作收。那時雖然例行賽對戰成績是以拓荒者較佳，但獨行俠是西南組龍頭，所以依規定成為第五種子。

這兩隊在西區例行賽的戰績競爭已經白熱化，雙方也都期待新球季球隊的排名能再往上走，然後一起擺脫連兩年在季後賽首輪就出局的宿命。換句話說，基德和畢拉普斯本季要面對的挑戰十分類似，而兩隊之間在過去兩年爭排名的彼此較勁，也讓兩人這一季的對決更有故事性。再加上兩人的前任都是執教該球隊多年的資深教頭，要接手這樣的擔子顯得更為沈重。

卡萊爾（Rick Carlisle）在獨行俠13季共9度打進季後賽，並拿下隊史首冠，至於史達茲（Terry Stotts）帶隊九季更只有在第一年缺席季後賽。雖然擺在兩位新教頭面前的比較級同樣巨大，然而畢拉普斯第一年的執教壓力卻遠大於基德，其原因有三：

史達茲(左)之前在拓荒者帶兵9年，近8季都率球隊打進季後賽，只是很可惜從來都打不進總冠軍戰。 歐新社資料照片

一、兩隊戰力一消一長

相對於戰力往上升級的獨行俠，拓荒者卻是跌宕不定。前幾年獨行俠雖曾連續三季無緣季後賽，但在少主唐西奇（Luka Doncic）入隊之後，球團建隊方向明確，而全隊年輕又充滿新意的打法，讓獨行俠的評價不斷走高，這兩季的排名也一路從第七種子上竄到第五種子。

至於拓荒者則受困於人事變動的問題，後場雙槍為主的基本架構是否該拆散重練，也一直被拿出來討論。雖然已經連八季打進季後賽，但當中有五季是在第一輪出局，走得最遠的一次是2019年闖進西區冠軍賽，不料期待已久的決賽門票卻換來零比四被勇士橫掃的結局。近年來拓荒者呈現上下震盪的波動，一不小心就可能會跌出八強之外。

從兩隊本季的走勢來看，基德是順勢把獨行俠往上帶，而畢拉普斯則是要為拓荒者挽回頹勢，就難度上來說，畢拉普斯的帶隊壓力更重。

獨行俠以22歲的天才球星唐西奇(左)為球隊重建核心，目前進展順利，雖然連兩季在季後賽首輪敗給快艇，但在經驗增加與戰力逐漸增強之下，成為西區霸主似乎只是時間問題。 美聯社

二、兩大球星一動一靜

就當家球星的心態上來說，相較於唐西奇已經以五年頂薪續約，里拉德（Damian Lillard）卻是驛馬星動，交易傳言不斷。里拉德對於波特蘭已經有了深厚的感情，然而過去兩年出現的種種紛擾，卻一再地干擾著里拉德的心情。再加上這兩位球星和前教頭的關係更是完全不同，這也將影響兩位新教頭接手球隊的難易度。

唐西奇和卡萊爾的合作曾經傳出衝突，只是雙方都未證實，而卡萊爾辭職的原因也並非是和唐西奇不合。然而，一般認為以強勢主導戰術系統著稱的卡萊爾，過去三年確實放手給了唐西奇很大的發揮空間。此舉雖然收到很好的效果，但卡萊爾還是想要以自己習慣的方式帶隊，所以才會主動求去，重回老東家溜馬。因此，從唐西奇的角度來看，他對於新教頭應該是充滿了正面的期待。

反觀里拉德和史達茲卻是有著革命情感。在他入隊那一年，正是史達茲接掌球隊的第一季，兩人磨合完成之後，隔季就攜手將拓荒者帶回季後賽，並連續八季至今。雖然球團為了求變而決定和史達茲分手，但兩人關係依舊良好。這對繼任的畢拉普斯來說，該如何向當家球星證明自己能比前任教頭更好，將會是個挑戰。

里拉德一直強調忠誠，然而他在拓荒者似乎已遇到了瓶頸，現有的模式始終與冠軍無緣。畢拉普斯想要幫助球隊更上層樓，但戰術上要是無法讓里拉德滿意，恐怕他就會藉機走人了，因此畢拉普斯的壓力恐怕會是非常的大。 美聯社

三、兩人經驗一深一淺

雖然同是第一年帶隊，但畢拉普斯和基德兩人的執教經驗值相差太多，與母隊的關係也難以相比。今年畢拉普斯才剛接總教練，反觀基德已經有兩次失敗的教訓。2013年基德一退休就風光地接掌籃網，結果一年之後他就被交易到公鹿，教練生涯的起步相當不順。而只有一年快艇助教經驗的畢拉普斯，也可能會有類似的菜鳥陣痛期。

從球隊關係來說，基德曾在籃網打了七年，成為菜鳥總教頭還算是有跡可循。至於獨行俠更是他出道及奪冠的球隊，他和達拉斯之間有著八個球季的深厚淵源，接任更是合情入理。相形之下，生涯從未打過拓荒者的畢拉普斯，對波特蘭球迷來說完全是個空降的外人。

今年兩人在獲聘為總教練的時候，都因為過去的醜聞而受到質疑。然而，從上述的三個因素來看，畢拉普斯很可能會在球隊狀況不穩、球星心態不定和個人養成不足的情況下，沒有辦法帶隊打出比前一季更好的成績，因此承受更為巨大的執教壓力。

當年卡萊爾剛接下獨行俠總教練，就把史達茲找來擔任他的助理教練。兩人合作了四年之後，史達茲才接掌拓荒者。兩人很巧地都在今年離開現職，也給了基德和畢拉普斯同台較勁的機會。這一季，兩位退休的名控衛在場上的比拼有了續集，就看畢拉普斯能不能扛得住壓力，逆勢帶領拓荒者反超基德的獨行俠了。