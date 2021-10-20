NBA／不交易又不給上場 2018年榜眼經紀人痛罵國王管理層

2018年首輪新秀提前續約期限在昨日截止，而前五順位中除了狀元艾頓（Deandre Ayton）和太陽談判破裂外，榜眼巴格利（Marvin Bagley III）也未和國王成功談成續約，今日巴格利的經紀人施瓦茲（Jeff Schwartz）對國王管理階層破口大罵，痛批球隊失職。

施瓦茲在推特上怒斥，「國王通知巴格利，他將不會出現在開幕戰的輪換陣容中，這完全令人匪夷所思，很明顯球隊沒有在幫他規劃未來，那上季有機會交易掉他的時候，為何又說他對球隊有一定價值，因此決定取消交易，而在選擇留人後，又不讓他出賽，這不是自相矛盾嗎?」

施瓦茲沒有再多提去年可能完成的潛在交易案，恐怕是怕講多了又遭聯盟罰款，不過有消息人士聲稱，施瓦茲試圖替巴格利找新東家已經不只一個賽季了，然而巴格利在去年交易截止日期前一個月手腕骨折，這可能影響了他的交易價值。

不過值得一提的是，很少有經紀人會在推特上表達如此不滿的情緒，尤其是對向來十分低調的施瓦茲來說，他代表了多達30幾位NBA球員，這些球員合約的價值超過4.5億美元，這使他成為聯盟中最會賺錢的經紀人。