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NBA／西蒙斯拒練球遭76人禁賽 安比德：我們不是他的保母
西蒙斯(Ben Simmons)好不容易在新球季開始前願意與76人言歸於好，不料稍早卻又爆出他因拒絕教頭瑞佛斯(Doc Rivers)投入防守練習，開幕戰遭球隊禁賽1場，就連當家中鋒安比德（Joel Embiid）都忍無可忍，對於隊友的鬧劇一波未平一波又起，他怒斥：「我們不是被請來當他(西蒙斯)的保母。」
根據《運動畫刊》的記者透露，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在球隊自行訓練時把西蒙斯趕了出去，球隊後來宣布西蒙斯因為對球隊產生不利行為，因此遭禁賽一場。美國運動網站《The Athletic 》隨後再爆料，瑞佛斯曾經多次要求西蒙斯參加當天的防守訓練，但都被西蒙斯拒絕。
面對心不在球隊的西蒙斯，安比德透過《NBC費城體育頻道》表示，「我們不是被請來當他(西蒙斯)的保母，老實說，來到這個時間點，我不在乎那個人了，他想做什麼就做什麼吧，我現在只專注於讓球隊變得更好，每晚都努力打球贏得比賽，嘗試帶領我們的球員。我相信我的隊友和我想法一致，就算過去這幾個月發生的一切，我們球隊仍能產生非常好的化學反應。」
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