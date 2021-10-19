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NBA／新球季5大看點 柯瑞可望躍居史上三分球王

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

美國職籃NBA新球季台灣時間明天開打，預計將創多項紀錄，例如金州勇士球星柯瑞有望躍居聯盟史上三分球王，聖安東尼奧馬刺主帥波波維奇則篤定成為史上勝場數最多總教練。

●柯瑞超越雷槍在望

美聯社報導，隨著新球季即將登場，柯瑞（StephenCurry）超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）的史上例行賽三分球命中數最多紀錄也開始倒數計時。

艾倫退休前共在例行賽投進2973顆三分球，33歲的柯瑞目前生涯累積2832顆，只差艾倫141顆。按照柯瑞近年來每場大約投進5顆的正常三分球命中數，他可能在12月中旬就可打破艾倫的紀錄。

詹姆斯朝史上得分王邁進

再過兩個月將滿37歲的湖人球星詹姆斯（LeBronJames）生涯迄今拿下3萬5367分，排名史上第三，名列第二的「郵差」馬龍（Karl Malone）得到3萬6928分，史上得分王「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）則攻下3萬8387分，詹姆斯分別差兩人1561分及3020分。

如果詹姆斯像上季一樣場均25分，他將於本季第63場比賽追上馬龍，並可在2022-23球季季中威脅賈霸的得分王地位。

●波總將成為史上最多勝教頭

現年72歲的波波維奇（Gregg Popovich）執教生涯已拿下1310場例行賽勝利，只要再贏26場比賽，就能寫下NBA總教練例行賽最多勝場紀錄。

他目前排行史上第三，排在他前面的只有威肯斯（Lenny Wilkens，1332場）及尼爾森（Don Nelson，1335場）。

●NBA紀念75週年

NBA本季將紀念成立75週年。聯盟首場比賽是在1946年11月1日舉行，由紐約尼克隊作客多倫多哈士奇隊（Toronto Huskies）。當時聯盟的名稱為美國籃球協會（BAA）。

11月1日當晚，多倫多暴龍將在客場出戰尼克。此外，聯盟將於本月19日至21日期間公布「NBA史上75大球星」，將分3批每天宣布其中25人。

●張伯倫單場100分紀錄屆滿60週年

NBA名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分紀錄，將於明年3月2日屆滿60週年。他於1962年3月2日當晚為費城勇士（Philadelphia Warriors）出戰尼克時寫下這項驚人紀錄。

費城76人將於明年3月2日出戰尼克，但賽事將在費城舉行，而非張伯倫當年創紀錄所在地賓州赫希（Hershey）。

NBA 柯瑞 詹姆斯

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