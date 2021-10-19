75周年聯盟還沒公布75大 各媒體搶先為球星排名

2021-22年NBA賽季即將開打，今年適逢75周年官方舉辦多項活動，包括遴選歷年75大球星（75th Anniversary team），聯盟預定分三階段、每階段25人方式，於美國時間10月19至21日，分別透過TNT和ESPN頻道公開。此前，美國各媒體分別披露前十大，包括今日美國（USA Today）、Slam雜誌、Sportingnews等，名單接近但排位略有不同，我在此撰文發表十大球星，是否與你預想的符合。

聯盟與各大媒體遴選方式，並不是針對誰比較厲害，如同我曾提過，時代不同、對抗性與規則不同，身體條件差異也有變化，很難一概而論誰最強。因此，所謂前十大是以影響力、名氣和成就而定，所以排位在前面象徵最強，這理論是不成立的。

在Sportingnews排名中，第十名給了杜蘭特（Kevin Durant），把柏德（Larry Bird）放第七名，至於Slam雜誌則把第十名頒給柏德（Larry Bird）、ESPN柏德是第六名，前十大並沒杜蘭特。杜蘭特被譽為當今聯盟第一得分高手，2014年摘下MVP，九次入選聯盟第一、第二陣容，是詹姆斯（LeBron James）外現役最強。之所以列名前排，除了他在關鍵賽事一肩扛起勝負的本事，歷經阿基里斯腱這種嚴重傷勢後復出，33歲年齡還能展現主宰力，是讓人對杜蘭特稱許之處。

各媒體遴選的十大球星裡面，只有詹姆斯(右)和杜蘭特(左)還是現役，其他均已帶著光輝的頭銜退休多年。 2019-20 Panini Court Kings 球員卡

柏德是80年代與魔術強森齊名的球星，生涯三度（1984年、1985年、1986年）當選MVP，十度入選第一、第二陣容。與張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）為史上三度蟬聯MVP的球員，入選前十大球星當之無愧。由於個性低調，退役後不像魔術強森頻頻曝光，但他的成就和卓越得分能力、求勝心態，至今仍讓老球迷津津樂道。

Sportingnews（第九名）、Slam雜誌與ESPN（第七名），甚至知名球評史密斯（Stephen A. Smith）等，都將羅素納入榜單前排。羅素1958年、1961年、1962年、1963年，以及1965年共五次入選MVP，11次入選第一、第二陣容，是昔日與張伯倫、羅伯森（Oscar Robertson）同期巨星，而且曾力壓張伯倫單季平均50分、羅伯森單季平均大三元的顛峰期摘MVP並奪冠，實力可見一斑。

洛杉磯湖人隊的傳奇之一布萊恩（Kobe Bryant），2008年摘下MVP、15度入選第一、第二陣容，摘下五屆總冠軍頭銜。他最經典的是曾單場砍下81分，即使歷史紀錄是張伯倫的100分，但布萊恩是憑個人面對全力防守下的成就，毫無灌水內容。之後，又加入美國隊協助於2008年、2012年兩度奧運奪金，無論是身披8號或者24號，都是聯盟數一數二的巨星，Sportingnews給他第八名位置、Slam雜誌是第五名，而ESPN是將其列入第12名。

與柏德一起稱霸80年代的魔術強森，1987年、1989年、1990年三度當選MVP，10次入選第一、第二陣容，最經典一役是1980年總冠軍戰時，以菜鳥身份代替受傷的賈霸（ Kareem Abdul-Jabbar）先發，竟繳出42分、15個籃板和7次助攻全能成績，也是創造湖人隊Show Time時代的核心人物。Sportingnews將其列入第六名，Slam雜誌頒給他第三名，而ESPN排名是第四名，毒舌球評史密斯則頒給他第五名。

魔術強森是80年代左右籃壇的人物，他與一干球星創造極具娛樂性的Show Time，將NBA名氣炒作到最高點。 1990-91 Upper Deck 球員卡

現在TNT頻道擔任球評的歐尼爾（Shaquille O'Neal），在90年代、2000年時主宰籃下，2000年當選MVP、14次入選第一、第二陣容。最經典的是2000年總冠軍戰平均每場拿38分、17個籃板，甚至迫使各隊採罰球戰術，因為他唯一進攻弱點只有罰球，其餘沒任何方法擋住他。Sportingnews將他排在第五名，Slam雜誌排第六名、ESPN是第九名。

張伯倫在1960年、1966年、1967年和1968年當選MVP，生涯十度入選第一、第二陣容。經典的是曾摘下單季平均50.4分、單場100分的輝煌紀錄，生涯數度與羅素對壘，撐起60年代NBA的風潮。Sportingnews將其排在第四位、Slam雜誌第八位、ESPN是第五位。

歷史得分王賈霸亦在榜單上，1971年、1972年、1974年、1976年、1977年和1980年六度當選MVP，是稱霸整個70年代NBA的風雲人物，15度入選聯盟第一、第二隊。他入選理由很簡單，聯盟沒人六度當選MVP，而且38387總得分、1560場比賽的紀錄遙遙領先眾人。在Sportingnews和毒舌球評史密斯都將他排第三位、Slam雜誌第四位、ESPN排在第二位。

詹姆斯不但穩居第二位，還是現役的他極可能超越前輩，成為歷史第一。在Sportingnews、Slam雜誌、球評史密斯心目中，他就是天下第二人，ESPN是將詹姆斯排第三位。生涯拿下四屆MVP，還有機會拿下第五座MVP，12度入選第一、第二陣容，他的經典之作是連續八年打入NBA總冠軍賽。

即便詹姆斯(右)不再年輕，他在NBA場內場外仍具有影響力，而且隨著湖人隊建軍備戰，頻破紀錄的詹姆斯有機會挑戰喬丹(左)地位。 2006 Fleer EXL 球員卡

無論是Sportingnews、Slam雜誌、ESPN還是史密斯，只要有喬丹（Michael Jordan）這個名字，就不可能放在NBA榜單第一名以後的位置。1988年、1991年、1992年、1996年、1998年生涯五度拿下MVP，11度入選第一、第二陣容，假設沒在生涯顛峰之際跑去打棒球，其籃球成就絕對不止於此。

喬丹最為膾炙人口的是六度打入總冠軍賽全勝、並且摘下六次決賽FMVP，可見其大賽超人表現的能力。整個90年代，喬丹就是籃球的同義詞，即便退休之後仍有相當話語權，在NBA具有舉足輕重的地位，他所代言的籃球鞋品牌至今仍炙手可熱，即使上一次在NBA打球是2003年，這位現年58歲的男人仍被球迷尊稱是神，身為NBA領袖是當之無愧。