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NBA季前大預測：湖人總冠軍 柯瑞年度MVP

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
勇士射手柯瑞(中)上季恢復健康，不但能穩定出賽，身手竟然還更加進化，本季在隊友也有所提升之下，他很有希望再次打出生涯代表作，並成為年度MVP！ 美聯社
勇士射手柯瑞(中)上季恢復健康，不但能穩定出賽，身手竟然還更加進化，本季在隊友也有所提升之下，他很有希望再次打出生涯代表作，並成為年度MVP！ 美聯社

NBA新球季台北時間10月20日開打，看球前一定要知道+完全掌握五大秘笈。

1、年度MVP

熱門MVP候選人有五個：籃網前鋒杜蘭特公鹿前鋒安戴托昆波湖人前鋒詹姆斯太陽後衛保羅勇士後衛柯瑞。MVP最熱門人選一看球隊戰績、二要相襯個人數據、三得有超凡帶動表現和說服力。

杜蘭特極有可能競爭得分王，籃網戰績應該是東區前二，杜蘭特肯定是MVP三大熱門之一。安戴托昆波情況跟杜蘭特相似，公鹿戰績和安戴托昆波個人數據都是MVP規格。

籃網前鋒杜蘭特(右二)在奧運大殺四方，無人能擋。他只要能維持健建，要拿下得分王如探囊取物，但想要獲得年度MVP，恐怕還要看厄文是否肯打疫苗。 美聯社
籃網前鋒杜蘭特(右二)在奧運大殺四方，無人能擋。他只要能維持健建，要拿下得分王如探囊取物，但想要獲得年度MVP，恐怕還要看厄文是否肯打疫苗。 美聯社

詹姆斯上季在受傷前帶領湖人打出西區第一戰績，長達三個月佔據MVP第一熱門，詹姆斯栽在季後賽前兩個月傷停。詹姆斯只要健康，湖人還是能打出西區前二戰績，他還是最熱門MVP人選。

保羅的太陽和柯瑞的勇士是今年NBA「最危險」兩支球隊，太陽會更成熟戰績很有說服力，勇士熱身賽打出最瘋狂表現和三分雨，柯瑞得分火力和狀況都像MVP，這兩名高齡後衛都有機會角逐年度MVP。

我的預測：柯瑞

2、東區冠軍

東區冠軍三搶一，籃網、公鹿、熱火是最熱門。

熱火會比上季更有競爭力，一是熱火防守文化和紀律聯盟數一數二，二是羅瑞加盟為熱火帶來不同氣象，三是鋒線大補強，前鋒塔克、莫里斯和中鋒戴德蒙都能為熱火帶來防守、禁區對抗性。

公鹿是衛冕軍，安戴托昆波未來幾年仍有MVP規格表演，公鹿還是東區最好球隊之一。

籃網很可能整季都失去不打新冠疫苗的厄文，球隊添加各種變數，使得熱火、公鹿都有機會打下東冠。

公鹿陣容強大，團隊默契良好，有了上季的總冠軍頭銜加持，他們可能會打得更有信心，要再次獲得東區冠軍並非難事。 美聯社
公鹿陣容強大，團隊默契良好，有了上季的總冠軍頭銜加持，他們可能會打得更有信心，要再次獲得東區冠軍並非難事。 美聯社

我的預測：公鹿

3、西區冠軍

西區冠軍三搶一，湖人、太陽、勇士是最熱門。我從來沒有把爵士、金塊擺進爭冠球隊行列，爭冠球隊需要像詹姆斯、保羅、柯瑞這等級球星帶隊。

湖人變數不少，季前熱身賽防守不好，進攻凌亂，衛斯特布魯克、戴維斯兩大台柱球星都不在狀況，三巨頭磨合和團隊防守都存在各種變數。太陽很穩今年甚至會更穩，只要36歲保羅不要退化太多，太陽依舊可怕。勇士非常神秘令人非常期待，出色進攻、流暢體系、驚人三分和手感超火「咖哩」柯瑞，勇士極有機會打進西區決賽。

西區龍頭之爭很可能是由湖人對決太陽，湖人雖然眾星雲集，卻不像太陽那樣年輕力壯，健康因素將會是很大的關鍵。 美聯社
西區龍頭之爭很可能是由湖人對決太陽，湖人雖然眾星雲集，卻不像太陽那樣年輕力壯，健康因素將會是很大的關鍵。 美聯社

我的預測：只要詹姆斯健康，湖人還是西區冠軍。

4、總冠軍

東、西區冠軍都是三搶一，奪冠雷達縮小，爭冠球隊呼之欲出。

東決我看好公鹿vs.熱火，因為厄文不能出賽和未來個人可能決定，將會給籃網帶來一整季麻煩和不可測變數。

西決我看好湖人vs.勇士，太陽會栽在湖人或勇士手裡，因為保羅在太陽需要做出的承擔和角色還是太重，太陽需要另一個出色球星，布克不能只有投籃得分。

湖人新球季的陣容，豈止是華麗無雙能形容。而且在詹姆斯(右)號令之下，誰敢不拚？他跟戴維斯不受傷的話，想要打敗任何球隊都不是問題。 美聯社
湖人新球季的陣容，豈止是華麗無雙能形容。而且在詹姆斯(右)號令之下，誰敢不拚？他跟戴維斯不受傷的話，想要打敗任何球隊都不是問題。 美聯社

我的預測：總冠軍賽公鹿vs.湖人，湖人4勝2敗擊敗公鹿

5、最大黑馬

季前勇士補進三名關鍵鋒線主力，208公分大前鋒畢耶利察、198公分前鋒伊古達拉、203公分鋒衛搖擺人波特，有效拉開空間、提升外線火力、防守經驗雙雙加分、小個陣容兼容性更高，有效解放柯瑞和新銳射手普爾。

勇士熱身賽5連勝，場均出手53.2次三分，「咖哩」柯瑞狀況、手感超級火熱，柯瑞打得就像MVP。勇士在明星射手湯普森還沒能傷癒復出就很有競爭力，未來更可怕進攻火力和三分轟炸，更出色防守+輪換深度，以及牽制力十足又擋不住的柯瑞，勇士會從例行賽就引起關注，襲捲聯盟感染全世界球迷。

杜蘭特 柯瑞 安戴托昆波 詹姆斯 保羅 公鹿 熱火 湖人 太陽 勇士

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