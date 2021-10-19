NBA季前大預測：湖人總冠軍 柯瑞年度MVP
NBA新球季台北時間10月20日開打，看球前一定要知道+完全掌握五大秘笈。
1、年度MVP
熱門MVP候選人有五個：籃網前鋒杜蘭特、公鹿前鋒安戴托昆波、湖人前鋒詹姆斯、太陽後衛保羅、勇士後衛柯瑞。MVP最熱門人選一看球隊戰績、二要相襯個人數據、三得有超凡帶動表現和說服力。
杜蘭特極有可能競爭得分王，籃網戰績應該是東區前二，杜蘭特肯定是MVP三大熱門之一。安戴托昆波情況跟杜蘭特相似，公鹿戰績和安戴托昆波個人數據都是MVP規格。
詹姆斯上季在受傷前帶領湖人打出西區第一戰績，長達三個月佔據MVP第一熱門，詹姆斯栽在季後賽前兩個月傷停。詹姆斯只要健康，湖人還是能打出西區前二戰績，他還是最熱門MVP人選。
保羅的太陽和柯瑞的勇士是今年NBA「最危險」兩支球隊，太陽會更成熟戰績很有說服力，勇士熱身賽打出最瘋狂表現和三分雨，柯瑞得分火力和狀況都像MVP，這兩名高齡後衛都有機會角逐年度MVP。
我的預測：柯瑞
2、東區冠軍
東區冠軍三搶一，籃網、公鹿、熱火是最熱門。
熱火會比上季更有競爭力，一是熱火防守文化和紀律聯盟數一數二，二是羅瑞加盟為熱火帶來不同氣象，三是鋒線大補強，前鋒塔克、莫里斯和中鋒戴德蒙都能為熱火帶來防守、禁區對抗性。
公鹿是衛冕軍，安戴托昆波未來幾年仍有MVP規格表演，公鹿還是東區最好球隊之一。
籃網很可能整季都失去不打新冠疫苗的厄文，球隊添加各種變數，使得熱火、公鹿都有機會打下東冠。
我的預測：公鹿
3、西區冠軍
西區冠軍三搶一，湖人、太陽、勇士是最熱門。我從來沒有把爵士、金塊擺進爭冠球隊行列，爭冠球隊需要像詹姆斯、保羅、柯瑞這等級球星帶隊。
湖人變數不少，季前熱身賽防守不好，進攻凌亂，衛斯特布魯克、戴維斯兩大台柱球星都不在狀況，三巨頭磨合和團隊防守都存在各種變數。太陽很穩今年甚至會更穩，只要36歲保羅不要退化太多，太陽依舊可怕。勇士非常神秘令人非常期待，出色進攻、流暢體系、驚人三分和手感超火「咖哩」柯瑞，勇士極有機會打進西區決賽。
我的預測：只要詹姆斯健康，湖人還是西區冠軍。
4、總冠軍
東、西區冠軍都是三搶一，奪冠雷達縮小，爭冠球隊呼之欲出。
東決我看好公鹿vs.熱火，因為厄文不能出賽和未來個人可能決定，將會給籃網帶來一整季麻煩和不可測變數。
西決我看好湖人vs.勇士，太陽會栽在湖人或勇士手裡，因為保羅在太陽需要做出的承擔和角色還是太重，太陽需要另一個出色球星，布克不能只有投籃得分。
我的預測：總冠軍賽公鹿vs.湖人，湖人4勝2敗擊敗公鹿
5、最大黑馬
季前勇士補進三名關鍵鋒線主力，208公分大前鋒畢耶利察、198公分前鋒伊古達拉、203公分鋒衛搖擺人波特，有效拉開空間、提升外線火力、防守經驗雙雙加分、小個陣容兼容性更高，有效解放柯瑞和新銳射手普爾。
勇士熱身賽5連勝，場均出手53.2次三分，「咖哩」柯瑞狀況、手感超級火熱，柯瑞打得就像MVP。勇士在明星射手湯普森還沒能傷癒復出就很有競爭力，未來更可怕進攻火力和三分轟炸，更出色防守+輪換深度，以及牽制力十足又擋不住的柯瑞，勇士會從例行賽就引起關注，襲捲聯盟感染全世界球迷。
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