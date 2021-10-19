NBA季前大預測：湖人總冠軍 柯瑞年度MVP

NBA新球季台北時間10月20日開打，看球前一定要知道+完全掌握五大秘笈。

1、年度MVP

熱門MVP候選人有五個：籃網前鋒杜蘭特、公鹿前鋒安戴托昆波、湖人前鋒詹姆斯、太陽後衛保羅、勇士後衛柯瑞。MVP最熱門人選一看球隊戰績、二要相襯個人數據、三得有超凡帶動表現和說服力。

杜蘭特極有可能競爭得分王，籃網戰績應該是東區前二，杜蘭特肯定是MVP三大熱門之一。安戴托昆波情況跟杜蘭特相似，公鹿戰績和安戴托昆波個人數據都是MVP規格。

籃網前鋒杜蘭特(右二)在奧運大殺四方，無人能擋。他只要能維持健建，要拿下得分王如探囊取物，但想要獲得年度MVP，恐怕還要看厄文是否肯打疫苗。 美聯社

詹姆斯上季在受傷前帶領湖人打出西區第一戰績，長達三個月佔據MVP第一熱門，詹姆斯栽在季後賽前兩個月傷停。詹姆斯只要健康，湖人還是能打出西區前二戰績，他還是最熱門MVP人選。

保羅的太陽和柯瑞的勇士是今年NBA「最危險」兩支球隊，太陽會更成熟戰績很有說服力，勇士熱身賽打出最瘋狂表現和三分雨，柯瑞得分火力和狀況都像MVP，這兩名高齡後衛都有機會角逐年度MVP。

我的預測：柯瑞

2、東區冠軍

東區冠軍三搶一，籃網、公鹿、熱火是最熱門。

熱火會比上季更有競爭力，一是熱火防守文化和紀律聯盟數一數二，二是羅瑞加盟為熱火帶來不同氣象，三是鋒線大補強，前鋒塔克、莫里斯和中鋒戴德蒙都能為熱火帶來防守、禁區對抗性。

公鹿是衛冕軍，安戴托昆波未來幾年仍有MVP規格表演，公鹿還是東區最好球隊之一。

籃網很可能整季都失去不打新冠疫苗的厄文，球隊添加各種變數，使得熱火、公鹿都有機會打下東冠。

公鹿陣容強大，團隊默契良好，有了上季的總冠軍頭銜加持，他們可能會打得更有信心，要再次獲得東區冠軍並非難事。 美聯社

我的預測：公鹿

3、西區冠軍

西區冠軍三搶一，湖人、太陽、勇士是最熱門。我從來沒有把爵士、金塊擺進爭冠球隊行列，爭冠球隊需要像詹姆斯、保羅、柯瑞這等級球星帶隊。

湖人變數不少，季前熱身賽防守不好，進攻凌亂，衛斯特布魯克、戴維斯兩大台柱球星都不在狀況，三巨頭磨合和團隊防守都存在各種變數。太陽很穩今年甚至會更穩，只要36歲保羅不要退化太多，太陽依舊可怕。勇士非常神秘令人非常期待，出色進攻、流暢體系、驚人三分和手感超火「咖哩」柯瑞，勇士極有機會打進西區決賽。

西區龍頭之爭很可能是由湖人對決太陽，湖人雖然眾星雲集，卻不像太陽那樣年輕力壯，健康因素將會是很大的關鍵。 美聯社

我的預測：只要詹姆斯健康，湖人還是西區冠軍。

4、總冠軍

東、西區冠軍都是三搶一，奪冠雷達縮小，爭冠球隊呼之欲出。

東決我看好公鹿vs.熱火，因為厄文不能出賽和未來個人可能決定，將會給籃網帶來一整季麻煩和不可測變數。

西決我看好湖人vs.勇士，太陽會栽在湖人或勇士手裡，因為保羅在太陽需要做出的承擔和角色還是太重，太陽需要另一個出色球星，布克不能只有投籃得分。

湖人新球季的陣容，豈止是華麗無雙能形容。而且在詹姆斯(右)號令之下，誰敢不拚？他跟戴維斯不受傷的話，想要打敗任何球隊都不是問題。 美聯社

我的預測：總冠軍賽公鹿vs.湖人，湖人4勝2敗擊敗公鹿

5、最大黑馬

季前勇士補進三名關鍵鋒線主力，208公分大前鋒畢耶利察、198公分前鋒伊古達拉、203公分鋒衛搖擺人波特，有效拉開空間、提升外線火力、防守經驗雙雙加分、小個陣容兼容性更高，有效解放柯瑞和新銳射手普爾。

勇士熱身賽5連勝，場均出手53.2次三分，「咖哩」柯瑞狀況、手感超級火熱，柯瑞打得就像MVP。勇士在明星射手湯普森還沒能傷癒復出就很有競爭力，未來更可怕進攻火力和三分轟炸，更出色防守+輪換深度，以及牽制力十足又擋不住的柯瑞，勇士會從例行賽就引起關注，襲捲聯盟感染全世界球迷。