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籃球／中信特攻隊公開亮相首戰 林秉聖得23分自評65分

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中國信託育樂公司董事長陳國恩（右），致贈「新北中信特攻籃球隊2021-2022主場貴賓證」給新竹縣長楊文科（左），中為攻城獅領隊Lisa。圖／中信特攻隊提供
中國信託育樂公司董事長陳國恩（右），致贈「新北中信特攻籃球隊2021-2022主場貴賓證」給新竹縣長楊文科（左），中為攻城獅領隊Lisa。圖／中信特攻隊提供

新北中信特攻隊昨天作客新竹，對決新竹街口攻城獅隊，在「齊天大聖」林秉聖23分和「黑豹」阿巴西19分、6抄截、4阻攻的帶領下，一度克服開賽落後20分的劣勢，但關鍵最後一波攻勢未能把握，仍以89：93落敗，中信總教練李逸驊認為，年輕球隊還需要更多比賽磨練。

中信成軍後首度在比賽中公開亮相，中國信託育樂公司董事長陳國恩特別到場觀戰，並於賽前儀式代表致贈「新北中信特攻籃球隊2021-2022主場貴賓證」給新竹縣長楊文科及攻城獅領隊Lisa，象徵T1及P+兩聯盟球隊首度交流揭開友好序幕。

中信本土陣容身材偏矮，開賽遭攻城獅強力轟炸禁區，一度落後20分，第2節起逐漸找回手感，阿巴西第3節單手爆扣帶動反攻氣勢，頻頻演出抄截的林秉聖更在節末飆進壓哨三分球，幫助球隊首度取得領先。

決勝第4節，阿巴西再度展現勁爆體能，在攻城獅快攻打出氣勢之際，跳出來賞給林宜輝火鍋，但最後拉鋸階段，中信部署最後一擊攻勢未果，未能在新竹獲得隊史首勝。

李逸驊表示，成軍後初次公開亮相的第一場比賽，球員打出膠著精采過程值得肯定，不過年輕球隊的經驗和臨場反應，還需要更多比賽磨練。

他說：「幾個關鍵球的攻守，成為影響最後勝負關鍵，這就是職業舞台的強度。」

林秉聖攻下全隊最高23分，賽後興奮表示，之前因為疫情的關係，在中國大陸NBL也沒有太多觀眾，很久未在這麼多球迷面前打球，期待這場比賽很久了，但還是熱機太慢，因此給自己的表現打65分。

新北中信特攻隊揮軍風城，前進「大獅賽」對決新竹街口攻城獅隊。圖／中信特攻隊提供
新北中信特攻隊揮軍風城，前進「大獅賽」對決新竹街口攻城獅隊。圖／中信特攻隊提供

攻城獅 林宜輝

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