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NBA／認定厄文拒打疫苗心意已決 沃神：籃網隨時可能放生

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文拒打疫苗爭議持續延燒，ESPN權威記者「沃神」沃納羅斯基爆料籃網可能會對厄文棄之不顧。（路透資料照片）
厄文拒打疫苗爭議持續延燒，ESPN權威記者「沃神」沃納羅斯基爆料籃網可能會對厄文棄之不顧。（路透資料照片）

ESPN權威記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天爆料，籃網球團認定厄文（Kyrie Irving）不打疫苗心意已決，加上籃網人才濟濟，厄文可能處於「隨時可被放生」的狀態，他說：「只能說籃網知道現在沒辦法指望厄文了！」

從上季開始，厄文就頻頻惹事，包含發表爭議言論、時常因「私人原因」缺席例行賽，甚至與總教練奈許（Steve Nash）爆出不合等，令球團高層相當頭痛，如今又因拒打疫苗造成爭議，外界也開始揣測厄文之後的下場會如何。

沃神認為，交易換來厄文將會非常冒險，他說：「因為你也不清楚交易獲得的厄文會是什麼狀態，更不清楚他到底願不願意上場比賽、想不想幫新東家打球，甚至他是否完全不想要打球了。」

至於近期謠傳的西蒙斯（Ben Simmons）與厄文互換東家，沃神則透露，七六人和籃網目前還沒取得聯繫，但他也不確定未來是否可能成真，可以確定的是，籃網和七六人各自都得再傷腦筋一陣子了。

疫苗 頭痛

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