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NBA／開幕戰將頒發冠軍戒指 字母哥笑稱「會喜極而泣」

聯合新聞網 / 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波上季喜獲生涯第一冠，他表示，頒發冠軍戒指時他可能會喜極而泣。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波上季喜獲生涯第一冠，他表示，頒發冠軍戒指時他可能會喜極而泣。 美聯社

NBA開幕戰將於台灣時間10月20日由籃網作客衛冕軍公鹿揭開序幕，屆時也會進行冠軍戒指頒發儀式。公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此興奮地表示，初嘗冠軍滋味的他可能會「喜極而泣」。

字母哥說：「我從沒站在這個位置、從沒獲得冠軍戒指過，我不知道那種感覺，這將是我的第一次。也許我會在旁邊哭得像個小男孩，眼裡充滿喜悅的淚水。」

但字母哥也隨即表示自己不會高興太久，必須立刻為比賽做好準備：「到頭來我還是會專注在比賽上，自己和球隊獲得冠軍戒的感覺鐵定很High，但那只是片刻的歡樂，我們得立即全神貫注在球場上，因為緊接著我們還得面對全聯盟最強球隊之一的籃網。」

NBA 安戴托昆波

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