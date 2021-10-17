NBA／才簽約不到1個月 火箭閃電釋出艾克森
澳洲籍控衛艾克森（Dante Exum）9月份才證實與火箭簽下3年合約，不過根據《ESPN》報導，火箭已決定將他釋出，艾克森正式成為自由球員。
今年7月，艾克森代表澳洲男籃出征東京奧運，繳出場均9分、2.8助攻成績，最終奪下銅牌，在9月份火箭訓練營開始前，他和火箭簽下3年的非保障合約，之後參加了3場熱身賽，場均攻下2.3分、2籃板、2.7助攻，最終仍未獲得火箭青睞，決定將他釋出。
現年26歲的艾克森在2014年選秀會上以第一指名之姿加盟爵士，2019年被交易至騎士，近年因大小傷勢不斷，讓他成為聯盟「玻璃人」。
20-21賽季他在騎士僅出賽6場，平均上場19.3分鐘，場均3.7分、2.8籃板、2.2助攻，而後在哈登（James Harden）的交易案中被送去火箭，但完全沒有上場過，日前好不容易獲得火箭合約，如今又遭釋出，今年的開季對艾克森來說想必十分難熬。
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