複製斯洛維尼亞經驗 基德將讓唐西奇獲更多奧援

上季排名西區第五，在季後賽和快艇血戰七場而止於首輪的獨行俠，本季全新出發。球隊上從總管、教練團，到球員補強，全新的管理與體系，帶來煥然一新的感受。熱身賽開打至今3勝0敗，對上黃蜂一役更是狂勝68分，截至目前獨行俠的團隊場均得分、助攻與籃板都高居聯盟第一，雖然說熱身賽防守強度本來就僅參考，但這樣子的好表現絕不光只是擁有唐西奇(Luka Doncic)就能辦到的。

基德(Jason Kidd)入主獨行俠，企圖改變既有風格，幾場看下來可以發現球隊正在磨合並貫徹全新體系的作戰思維。唐西奇主導擋拆的半場系統戰之外，可以看見球隊全場推進的節奏帶得更快，傳導次數更多，壓迫防守與控制失誤得宜，利用抓下籃板之後的嚐試轉換快攻，多製造進攻回合取分，這些都是基德想帶來改變的大方向。

猶記得今年奧運會上，全世界籃球迷們都見識到了屬於小國斯洛維尼亞的驚天戰力。全隊從後場、鋒線乃至內線個個球風剽悍，防守功力了得，進攻端有超級吸怪機唐西奇坐鎮，搭配無私傳導，樂於跑位的一票幫手，創造一個個漂亮投射機會，打出一場場扣人心弦的球賽。

斯洛維尼亞雖然在東京奧運男子籃球只得到第四名，未能獲得獎牌，但不要忘記他們在預賽擺平了西班牙和阿根廷，在準決賽時也只輸給銀牌得主法國隊1分，他們陣中要是多一兩個好手，恐怕美國隊也要害怕三分。 美聯社

今年獨行俠的建隊模式就有點類似斯洛維尼亞的思維，尋求防守質量高的後場與側翼，多名3D球員的輪替搭檔發動機唐西奇。同為控球出身的主帥基德，過去曾大膽讓字母哥練習控球與多個位置的遊走，培養出他日後多方面主宰戰局的能力。

基德對於球員有潛力待開發的眼光，針對弱點去調整打法、戰術的嘗試，其實對原本節奏比較慢的獨行俠來說將帶來不小的化學效應。只要基德不重犯過去曾被提及太操主力輪值的毛病，以目前獨行俠球員名單中的健康狀況，他是有不少兵源可以運用的。

增添運動能力的後場深度

先從後場組織說起，獨行俠由於唐西奇盤據大量的主導權與出賽時間，球隊變成沒有主動的第二號發動機，上季就發生多次唐西奇在決勝期體力明顯下滑，導致球隊先盛後衰而輸掉球賽。二號控球布朗森(Jalen Brunson)的球風基本上有傳導組織的觀念與視野，也有投籃射程，熱身賽出賽兩場皆有雙位數表現。

但由於布朗森，以及熱身賽造型與身形神似艾佛森的柏克(Trey Burke)都是屬於身材矮小，體能爆發力不足的類型，球賽陷入僵局或關鍵時刻的突圍能力不夠，防守端也會較為吃虧。

球團休賽期找來在尼克不得志的尼利基納(Frank Ntilikina)一試。雖然他熱身賽打了兩場出賽時間不多，樣本數尚不足。能磨練出進攻威脅性固然是加分，但是球團更看上尼利基納身高夠、臂展長，啟動的爆發力速度快，不俗的防守功力。今年奧運會便能看見法國隊也只有他的防守能跟上美國隊的後場，況且23歲的他還值得養看看，一來增加唐西奇以外能自主撕裂防線的選項，二來借重他的防守去減輕唐西奇負擔。

尼利基納(左)是在尼克在2017選秀第一輪第8順位選進，雖然是經典的失敗案例，但在基德的改造之下，或許能成為唐西奇的好幫手！ 歐新社資料照片

還有值得留意的二年級生20歲的格林(Josh Green)會不會成為基德大膽啟用的伏兵？格林體能爆發力驚人，防守素質不錯，敢切肯搶的激情球風，讓他有潛力成為改變球賽僵持氣氛的因子。

補強側翼攻守質量

而圍繞著唐西奇運作的體系當中，側翼大鎖與射手的存在格外重要。除了季外續約重要箭頭的小哈德威(Tim Hardaway Jr.)以外，還找來被低估的3D綠葉球員的布拉克(Reggie Bullock) ，與上賽季三分球命中率42%的布朗(Sterling Brown)以增添火力。加上原本小哈德威、芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)上季就都有39%的三分球命中率，甚至打到內線的克萊柏(Maxi Kleber)上季例行賽也命中了將近90個三分球，命中率超過四成。

獨行俠要排出場上五個人都有外圍投射威脅的陣容並不成問題。 團隊戰術試圖增加球權的流動，透過遞手交叉掩護，切傳打法，擴大進攻圈製造強弱邊空檔，人人都有機會終結進攻，藉此降低對唐西奇的依賴，讓他保留體能至決勝節主導戰局。

熱身賽三場團隊分別有4、4、6人得分上雙，痛擊黃蜂的比賽之中，獨行俠更是多達15人有得分紀錄。

布拉克(左)不但髮型讓人害怕，像頭上綁了3根人蔘一樣，而他的防守能力和三分球準度更是恐怖。獨行俠搶到這位3D高手，新球季可能會看到更多球隊像黃蜂這樣子被他們蹂躪。 歐新社資料照片

內線全員健康 加強籃板保護

至於今年的前場健康狀態良好，波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、鮑威爾(Dwight Powell)、克萊柏，馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)都保持健康，甚至還有新加盟的在雷霆打出過雙20的籃板魔人布朗(Moses Brown)加盟，讓基德用人上可保有調度的彈性，目前為止球隊在籃板保護意識上做出的改變與成效就相當不錯。

比較可惜的是，休賽期庫班飛到斯洛維尼亞以超級頂薪續約之餘，曾有傳聞有意挖角斯洛維尼亞美籍規劃前鋒托比(Mike Tobey)，否則他聰明的擋拆走位和紮實的防守搭配應該能複製在國家隊的合作模式。

而二當家波爾辛吉斯就必須認清事實，雖傳聞他不滿球隊定位，但上季他也才出勤43場，繳出20.1分8.9籃板，連續四年例行賽出賽未滿70場。市場上並沒有對於他的高度需求，況且庫班給予的空間不小，在獨行俠好好融入基德體系，聯手唐西奇才是他首要課題。

波爾辛斯基(右)其實不用想太多，他在獨行俠就是唐西奇的配角，而且未來3季總薪資高達1億美元，沒有其他球隊會當凱子，好好趁這3年跟著77哥拿個冠軍才是聰明！ 美聯社

獨行俠大幅改組的教練團與球員彼此間仍在磨合，熱身賽目前有這種表現實屬不易，也期待正式開季後，獨行俠的團隊健康狀態能維持維持，那球隊能給予唐西奇的後援人手就有多種組合。

如果新賽季球隊能克服唐西奇關鍵時期影響力下滑的困境，就有機會在唐西奇的率領下走得更遠，也有助於他挑戰生涯第一個例行賽MVP，而這一切很快就會在新賽季開打後見真章。

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