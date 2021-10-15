輕鬆射日、暴力拆船 國王的新衣挺好看的！

「國王的新衣」大多數人都看不見。沒關係，我來告訴你！沙加緬度國王已經連續15年沒打進季後賽，今年季前熱身賽國王打出3連勝，氣象一新，對太陽、快艇、拓荒者都有兩位數的勝分，不但失分控制得宜，攻防節奏清析，人員輪換流暢，陣容深度齊全，天賦滿滿給人重生跡象。

國王沒有改變的是第三年執教的總教練華頓，他在湖人執教三年轉戰國王兩年，連續五年帶隊都沒能把球隊帶到更好位置，也都沒能帶進季後賽樹立執教風格和口埤，卻還能如此安穩執教非常幸運。

2021-22年「國王的新衣」還蠻值得期待

1、鋒線深度傲人：大前鋒巴格里、小前鋒巴恩斯、中鋒荷姆斯組成核心鋒線，大小前鋒，傳統陣容、小球陣容都能跟上節奏。今年夏天又得到擁有總冠軍經驗防守悍將中前鋒湯普森，為國王帶來深厚經驗、休息室領袖和穩定替補，國王鋒線擺得出來陣容深度、高度、人手、功能性都傲視聯盟。

兩名七呎長人瓊斯、藍恩是最後保險，上場機會不多，但兩人能提供身高、厚度、犧牲打，國王現在的鋒線、速度、小個陣容，以及最重要的防守、籃板兩大武器，都是國王重建多年累積出來本錢。

荷姆斯和湯普森都是籃板、防守悍將，巴恩斯、巴格里適合打小個陣容和跑轟，華頓手裡可以打的好牌和牌理都更加豐富。

荷姆斯(右)2019年從太陽轉投國王後，表現突飛猛進，上季仍有不錯的成長，場均14.2分、8.3籃板、1.7助攻都是生涯新高，本季更讓人期待。 美聯社

2、後場本錢雄厚：主控福克斯、得分後衛哈利柏頓、射手希爾德是國王後場鐵三角，福克斯和哈利柏頓都能打兩個位置，能控、會切、運動能力驚人，今年第一輪第九順位選來183公分控球後衛米契爾，同樣是能擺進主要輪換陣容的成熟菜鳥，這個驚奇菜鳥擅長打爛仗、改變比賽節奏，夏季聯盟和季前熱身賽表現令人驚艷，他會是國王驚奇第六人。

現代籃球需要精準外線射手、突破型控球和創造力，打出更完美小個陣容優勢和跑轟武器，國王後場本錢雄厚，外線、突破、對位、打爛仗都有各種武器可以出牌，華頓已經沒有任何打不出更好戰績和競爭力藉口。

哈利柏頓是上季新人王票選第三名，NBA首季的表現就讓人驚艷，他平均每場投進2.1個三分球，而且命中率高達40.9%，另外還有5.3次助攻和1.3次抄截，主控福克斯或射手希爾德不在場上時，他都是極佳的替補人選。 美聯社

3、提升防守：季前熱身賽大家都在練兵和測試陣容、組合，攻防都很輕鬆，但國王三戰失分控制很好，對快艇丟98分，對拓荒者丟93分，只有對太陽掉了106分，場均失分低於100分。

季前熱身賽要看內容和細節，不是數據統計分析。國王在全面換防、對位，形成半場區域聯防隊型反應不錯，華頓確實有在防守端要求並下苦工，球員防守意識和執行力也在水準表現。

華頓執教NBA度過平凡五年，球賽輸的夠多，經驗和溝通技巧，跟球星對話也累積足夠智慧和失敗，如果再不開竅，再不展現一些與眾不同內容，帶領球隊打出防守風格，有效挖掘球員潛能和優勢，轉化為贏球戰力，新賽季極可能就是他在沙加緬度最後一季。

在經過湖人3季、國王2季的失敗帶兵經驗之後，華頓現在深知防守的重要性，國王的防守能力正逐漸增強。 美聯社

4、玩命風格：更多年輕球員想要在國王打出名堂，為自己掙得上場空間和機會，贏得地位和最好合約，24歲得分後衛戴維斯、23歲菜鳥控球米契爾、27歲中前鋒荷姆斯，他們為國王帶來無比競爭力和玩命風格，這是一種言語、激勵、獎勵都無法帶來精神戰力。

戴維斯是上季國王撿到的驚喜，米契爾出色天賦和場上效率，很有機會在板凳上為國王帶來更多競爭和刺激，荷姆斯一如以往的玩命打球，拚命防守、嗜籃板如命，這股競爭力量不是來自教練，更不是來自球星帶動和感染，正在影響球隊體質，形成良性文化。

國王菜鳥米契爾(右)可能是繼上季的哈利伯頓之後又一個超強新人，他在熱身賽就積極展現進攻企圖心與強大爆發力，首戰得7分、第二場得13分、第三戰更上升到20分，可望給國王帶來鯰魚效應，球隊將更有活力。 美聯社

國王換上新衣，氣象一新，攻防節奏、陣容深度、防守專注力、球員性格都有明顯提升，華頓大有一展長才機會。

西區競爭激烈強隊如林，想要一舉打進八強並不容易，但例行賽拚前10再搶「季後賽附加賽」，國王必須更成熟，展現更出色團隊，打出精英級別防守，國王的新衣有機會讓他們煥然一新，成為一支完全不同的球隊。