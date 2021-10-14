NBA／稱應尊重個人選擇 厄文直播表明不會退役

厄文（Kyrie Irving）拒絕接種新冠肺炎疫苗之事越演越烈，籃網隊於昨天祭出禁賽令想逼他就迫，但厄文今天開直播回應此事，呼籲尊重個人選擇，他不會讓步也沒有要退出籃球的想法。

厄文沒說明示自己不接種疫苗的原因為何？僅表示，「我對很多事情還不確定，如果我為我的人生做出決定，引來更多問題而被妖魔化，那就這樣吧。我知道我做出的決定會有怎樣的結果。」

對厄文來說最重要的是要尊重個人選擇，他表示，「沒有人應該被強迫對自己的身體做任何事，你可以選擇接種或者不接種，如果你選擇接種疫苗，我會支持你，但這不代表你要到處告訴別人應該怎麼做。」

面對球隊出禁賽令，他仍不退讓也不會因此離開籃球，「不要相信我要退休的說法，說我為了不接種疫苗而放棄籃球，我是絕不會想要放棄自己熱情所在，不想因此放棄我的愛，我的夢想。」

據報導約有10萬人觀看直播，但直播僅短短時間，他說直播設備要進行調整，後來就沒有再上線。