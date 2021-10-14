老將尚能飯否？伊古達拉將是勇士搶冠的關鍵

今年季前熱身賽開打，37歲的伊古達拉（Andre Iguodala）成為聯盟中年紀第二大的老將。「廉頗老矣，尚能飯否？」曾經是頂級側翼防守者的他，運動能力和場上作用已經隨著年紀增長而下滑，甚至被質疑已不堪重用。然而，相比年紀最大的熱火海斯倫（Udonis Haslem，41歲）上季只出賽1場，伊古達拉仍會是重要的輪替主力，也將是勇士想要奪回王位的關鍵之一。

伊古達拉曾在勇士六季，期間拿下三座總冠軍及一座決賽MVP。即便過往戰功彪炳，薪資空間被卡死的勇士仍然不得不在2019年將他交易到灰熊。伊古達拉一度因為和新東家條件談不攏而可能被迫退休，結果在季中透過交易來到熱火之後，展開了奇蹟般的季後賽之旅，助隊一路打進2020年的總冠軍賽。只是熱火在2020-21球季結束後沒有執行一千五百萬美元的合約選項，讓伊古達拉成為自由球員，所以他才以老將底薪回鍋勇士。

伊古達拉在2020年為熱火打了21場比賽，都是擔任板凳球員，但在季後賽時球隊還是相當倚重他的經驗，他也幫助年輕球員穩定軍心，可惜在總冠軍賽難敵湖人。 歐新社資料照片

從這樣的歷程看來，伊古達拉似乎已經被認為沒有太多的戰力價值了。畢竟他上季替補出賽，無論得分（4.4分）和出賽時間（21.3分鐘）都是生涯低點，熱火也沒能複製奇蹟再闖決賽，早早就在首輪被橫掃出局。伊古達拉中斷了個人連六年打決賽的紀錄，他的老將經驗和大賽威能也不復見，又老了兩歲才重返勇士的伊古達拉，除了薪資變得便宜之外，還能對球隊帶來什麼幫助？

答案仍是肯定的。從場上的表現來看，過往伊古達拉出色的快速跟防及貼身對抗，在熱火那兩年就已經因為老化而出現明顯的落差，這也是熱火不願再與他繼續合作的主因。回到勇士之後，可以預期他的上場時間會繼續下修，但在這有限的時間裡，伊古達拉應該仍舊能夠有效執行特定戰術，適時地把球傳到最需要的位置，並且協防重點目標，甚至演出關鍵的抄截。

除此之外，總教練柯爾（Steve Kerr）也說了，球隊最需要的是伊古達拉的領導力，這個需求遠遠超過了他的得分數據及防守能力，因為他隨時都知道自己該擔任什麼角色。進一步說，伊古達拉在領導力上的作用，在於創造「人和」。此一「人和」的狀態，主要來自兩個面向：一是他能帶領新秀成長，二是他能凝聚既有球星。

從上季的表現就可以看出伊古達拉(左)的狀況已是明顯衰退，勇士當然知道這個事實，還會找他回來是要借重他的領導能力。 歐新社資料照片

一、帶領新秀

和兩年前相比，勇士陣中有著更多亟待成長為球隊主力的新秀，而想要成為奪冠熱門，勇士也確實需要這一批新人能夠儘快打出更高的戰力。對他們來說，伊古達拉在隊上是個柔性的存在。對照另一位大哥級人物格林（Draymond Green）的黑臉風格，伊古達拉能夠唱白臉的角色，用更溫和的方式來與陣中這一批新秀溝通。

舉個例子來說，伊古達拉在受訪時認為自己十四歲的兒子和威斯曼（James Wiseman）很像：威斯曼會說中文，而小伊古達拉會說法文，兩人都充滿自信，而且面對挫折的方式也很相似，因此伊古達拉開玩笑地說自己到了球場也會像是個爸爸一樣。威斯曼在菜鳥年多半是受教於格林，上一季經常可以看到他在場上被格林大吼著指揮，而在格林單一又強勢的硬派調教之外，今年有了伊古達拉的慈父風格調劑，剛柔並濟之下應該會有更好的效果。

另外像是「剛果野獸」庫明加（Jonathan Kuminga）這位19歲的首輪新秀，伊古達拉的年紀也足以當他的爸爸，而庫明加也表示自己是看著伊古達拉打球長大的，現在能和這位大前輩同隊打球，對他來說非常不可思議。因為姓名諧音而被人戲稱「苦命」的庫明加最近受傷了，可以想見溫和而且經驗豐富的伊古達拉，在休息室裡和練習場上更能夠幫助庫明加渡過復健的低潮。

勇士主將格林(中)講話一向很重，年輕球員如威斯曼(右)等跟他一起打球，恐怕會感受到巨大的壓力，這時有伊古達拉來扮白臉可以緩和氣氛。 歐新社資料照片

二、凝聚球星

勇士當年大膽地要求從未打過替補的伊古達拉放棄先發位置，此舉不只打造出了勇士王朝，也讓伊古達拉在生涯的第十一個球季終於攀上個人頂峰。改打替補不只是改變自己的習慣，更是放下自己的身段。他能配合團隊做出巨大的轉變，除了帶來戰術及戰力上的加乘，也成為凝聚球隊向心力的重要觸媒，更讓他贏得了明星隊友們的尊重。

目前勇士共有四位頂尖球星：柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、格林和威金斯（Andrew Wiggins）。伊古達拉雖然未曾與威金斯合作過，但他曾和其他三人一起三度奪冠，無論交情和合作默契都無庸置疑。而伊古達拉凝聚明星隊友的能力，更具體地展現在他對外發言的角色。

舉例來說，柯瑞雖然是當家球星，但對自己的情況從來不說太多。在媒體上，反而是容易爆氣的格林在創造話題焦點，並且主導球隊的話語權。這樣的格林，雖然常常能夠打起團隊火花，面對重大賽事時也能帶動同仇敵慨的氣氛，但他的大砲性格還是會擦槍走火，造成失焦甚至傷害。

相形之下，伊古達拉總有辦法適時地用比較溫和的角度為隊友說話。像柯瑞就曾不只一次提到伊古達拉對他的重要性，兩人在場外經常一起去打高爾夫球的交情，也讓伊古達拉的發言及觀點更貼近真實的柯瑞。

伊古達拉(右)是最適合來輔佐柯瑞(中)的人選，他總是能在隊友之間調和鼎鼐，解決爭紛並凝聚士氣。 歐新社

伊古達拉曾說他在離開勇士之後，才第一次能夠從對手的角度去看柯瑞影響比賽的能耐。他也說無論是批評還是讚美，柯瑞都很少正面反擊或回應，兩年之後再度合作，伊古達拉就表示自己在媒體上替這位老弟出頭，就是他該做的事情。

在新球季開打之後，伊古達拉的年紀必定會成為他人攻訐的焦點，一旦出現失誤或是戰績不佳，各方對於他的質疑就會湧現。然而在勇士重建之後的時代，伊古達拉促進人和的軟性領導力，確實是一股推升球隊的正面能量，協助完成新秀和球星的整合之後，也將成為勇士搶冠的關鍵基礎。