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NBA／樂見西蒙斯歸隊 安比德：我們都是職業球員

聯合新聞網 / 綜合報導
西蒙斯（Ben Simmons）日前終於回心轉意，抵達費城即將歸隊。 歐新社
西蒙斯（Ben Simmons）日前終於回心轉意，抵達費城即將歸隊。 歐新社

整個夏天和76人鬧到不可開交的西蒙斯（Ben Simmons），日前終於決定重回76人的懷抱，有消息指出他已經抵達費城，昨天不但通過隊內的身體檢查，也和球團見面商討，預計很快會和隊友進行訓練，但專家認為西蒙斯回到隊上絕對不等於問題已經解決。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）已經多次表達希望西蒙斯能回心轉意，並再三強調西蒙斯對球隊的重要性，如今西蒙斯確定歸隊，安比德說，「這對球隊有好處，也是每個球員樂見的，我一直說我相信他能給球隊最好的贏球機會，比起沒有他，球隊有他一定更強，這是肯定的。我很高興事情已經解決，我們可以繼續前進，努力成為一支更好的球隊。」

不過安比德也承認自從上個賽季結束後，兩人就此沒再說過話，未來球隊更衣室裡的氣氛勢必得再做出調整，但鑑於他們都是職業球員，他認為情況不至於會再惡化。

西蒙斯這次回到球隊後，目前只和76人總管莫雷（Daryl Morey）和總經理布蘭德(Elton Brand)講過話，同時這也是雙方自8月以來首次交談，但據消息指出，這次的會談進行得非常短暫。

也有專家認為，西蒙斯回到隊上絕對不等於問題已經解決，他願意回歸顯然是出於金錢的動機，因為球隊扣留了他的薪水，西蒙斯想被交易的事實依舊沒有改變。

薪水

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