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SBL／續任球團委員會召集人 沈會承：堅守半職業崗位

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
九太科技董事長沈會承續任SBL球團委員會召集人。圖／SBL球團委員會提供
九太科技董事長沈會承續任SBL球團委員會召集人。圖／SBL球團委員會提供

國內籃壇近兩年在PLG與T1兩大職業聯盟相繼成立後，加上老字號的SBL，將於年底呈現三聯盟並立的局面，而SBL球團委員會也在今天全票同意，選出九太科技董事長沈會承繼續擔任球團委員會召集人，他也祝福兩職業聯盟有好的發展，並強調SBL將會堅守半職業崗位，繼續為籃壇培育人才。

近兩年在PLG與T1聯盟相繼成立後，SBL雖然新賽季仍維持5隊規模，但也面臨嚴重的人才流失，不過在各隊賣力補強後，新賽季也將呈現全新面貌，而SBL球團委員會也在近日全票同意，選出九太科技董事長沈會承續任SBL球團委員會召集人，領導SBL球團繼續前進

SBL球團委員會召集人沈會承對於台灣籃壇極有使命感，過去一年代表球團與中華民國籃球協會溝通，促成許多對於籃運發展有利的新政策，亦獲得各球團代表的認同，續任後將持續代表球團委員會與籃協溝通協調，並負責球團共同事務的媒體發言。

沈會承表示，去年PLG成立、今年T1聯盟成立，台灣籃球運動再度提升，SBL球團祝福這兩個職業聯盟有好的發展，同時SBL也會堅守半職業崗位，持續培育籃壇新秀。

第19季SBL將在年底登場，裕隆、台銀、台啤、璞園、九太5球團關心行銷、轉播、賽務等事宜，一定要讓球迷力挺目前台灣最有歷史的籃球聯盟，沈會承盼望球迷重新回到球場，繼續支持SBL，為最愛的球隊熱情吶喊，帶動籃球運動風潮。

SBL PLG T1聯盟

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