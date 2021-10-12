T1聯盟／打造西班牙教練團 太陽助教賈西亞加盟太陽

T1聯盟台中太陽繼日前宣布西班牙籍的卡米諾斯（Iurgi Caminos）出任總教練後，今天再公布同樣是西班牙籍的賈西亞（Alberto Garcia）也將擔任太陽的助理教練，曾有合作經驗的2人新賽季將再度聯手，期待與太陽隊一同在台中出擊擦出不同火花。

現年34歲的賈西亞與卡米諾斯同樣來自西班牙，且2人執教經歷同樣相當豐富，更都長年深耕於基層，不僅是舊識還有合作經驗，也都相當期待能再次於台中太陽隊聚首，希望聯手拚出好成績。

賈西亞從2010年開始擔任籃球教練，2016-17年賽季在瑞典第一級聯賽（女子）Ostersund籃球隊執掌兵符、2017-19年賽季則轉至愛爾蘭，出任男子第一級聯賽（男子）Sligo All Star籃球隊總教練。

賈西亞相當興奮能與太陽球團和球員並肩作戰，「我等不及想要跟球員們合作，包括教練們以及所有球隊的工作人員，當然球迷們也是，希望可以趕快見到你們。」

太陽總經理汪蔚傑認為，賈西亞是有總教練資歷的，來到球隊擔任助理教練一定能給總教練卡米諾斯帶來許多幫助，對球隊也是正面加乘的效果，期待2名西班牙籍教練為台中太陽甚至台灣籃球在新球季激起全新火花。