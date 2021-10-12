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NBA／能否接受厄文做「兼職球員」？ 杜蘭特、哈登出面解決

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）將出面解決厄文（Kyrie Irving）拒絕施打疫苗的問題。 法新社
杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）將出面解決厄文（Kyrie Irving）拒絕施打疫苗的問題。 法新社

隨著新球季剩不到10天就要開打，籃網現在最頭痛的就是三巨頭之一厄文（Kyrie Irving）仍拒絕施打疫苗，導致他只要在主場都無法出賽，根據「Woj大神」今日爆料，陣中另外雙星杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）將和老闆蔡崇信和總管馬克斯（Sean Marks）開會商討，該如何解決這個問題。

Woj大神透過ESPN指出，「對網隊來說，現在是決定要拿厄文如何是好的關鍵時刻，而杜蘭特和哈登有很大的決定權，如果厄文始終無法在主場以及對上尼克時出賽，他們是否允許厄文做一名『兼職球員』嗎？他們能夠接受厄文一整季在先發陣容中進進出出的嗎?萬一錯過在主場的季後賽該怎麼辦？或是他們將會對他施壓，逼他接種疫苗成為一名『全職球員』，不接受他整個賽季只能出賽40場。」

Woj大神隨後補充，「這就是目前纏在籃網身上的巨大問題，若厄文仍堅持不打疫苗，恐怕籃網會被迫做出選擇。」

厄文時而上場時而休賽確實將會對籃網的排兵部陣、戰術走位等等造成許多影響，恐怕不是杜蘭特和哈登所樂見的，因此籃網剩下的選擇不是逼厄文妥協，就是讓他整個賽季都坐冷板甚至是尋求交易。

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