勇士後衛普爾 射手DNA大爆發

請暫時把NBA開季目光焦點從柯瑞、詹姆斯、杜蘭特、厄文身上移走，聚焦在勇士22歲得分後衛普爾身上。普爾193公分，勇士2019年第一輪第28順位新人，菜鳥球季場均8.8分，缺少持球能力和自己創造出手空間單打技術，但普爾出色投籃和偶而手感爆發驚奇表演還是讓人很容易注意到他。

普爾上季場均12分，投籃命中率提升到4成3，三分球命中率3成5，都有明顯成長和成熟，這樣的數據表現極可能就是普爾NBA生涯上限。做為勇士板凳主力射手和全隊第四得分點，普爾NBA第二年得分能力和手感爆次數發更多、更頻繁。

NBA生涯邁入第三年，普爾身上仍有許多讓人期待潛能和成長空間，但應該沒有人會把普爾當做是未來球星或球隊核心主力去培養。普爾很有機會成為一名出色外線射手，他的投籃和連續性爆發得分很適合做為最佳第六人，用來改變比賽、扮演稱職角色球員。

普爾身上與生俱來射手DNA，突然在今年季前熱身賽大爆發，普爾熱身賽三戰一共砍進75分，場均25分，對湖人兩節砍28分(19投10中，其中三分13投6中)，幫助勇士取得熱身賽三連勝。

對湖人之戰普爾單打控球戲耍對位防守的湖人後衛艾靈頓，成了今年季前熱身賽最經典。普爾連續變換節奏運球、轉身，再加一個後撤步三分命中，控球流暢、充滿自信、節奏渾然天成。普爾持球、運球、單打、轉身、騙過艾靈頓，再後撤三分線外線命中，優雅節奏和出手簡直比「咖哩」柯瑞還要更精采、動人。

普爾(右)在對湖人之戰大顯身手，投傳運切都有高水準的演出。 美聯社

看著年輕隊友超凡表演，吸引所有關注和媒體目現，柯瑞有感而發：「我認為普爾真的有機會比年輕的我更為傑出」。

22歲柯瑞當年場均18.6分、5.8助攻、3.9籃板，很接近明星後衛水平，但兩人角色還是有很大不同。柯瑞當年已經是勇士當打主力，被視為球隊未來核心，普爾過去兩年仍是勇士板凳角色球員，場均上場時間都在20分鐘上下。

熱身賽普爾超級出色發揮和神奇三分手感，他極有機會開季取代仍在傷停中湯普森成為勇士先發得分後衛，搭檔柯瑞聯袂出擊組成2021年新版「浪花兄弟」。甚至可能在今年12月湯普森傷癒復出歸隊後組成勇士「浪花三兄弟」升級版，跟著柯瑞、湯普森聯手再一次撼動聯盟，改變現代籃球打法、戰術風格。

柯瑞(右二)和湯普森(左二)在近兩季的接連受傷，讓身為菜鳥的普爾(右)獲得寶貴的上場時間，並且逐漸打出自信。 歐新社資料照片

勇士季前熱身賽三戰場均三分球出手57次，這是NBA歷史紀錄，三戰投進65個三分球，每場至少命中20記三分球，三分球命中率3成7，勇士熱身賽三戰全勝。其中普爾超凡投籃和爆量高效得分，讓人瞠目結舌。普爾天生具備射手DNA，過去兩個夏天積極苦練，他的投籃手感和出手直覺得到教練充分授權，隊友全支持，柯瑞同樣為普爾的積極進攻和侵略性打法感到興奮。

勇士教練柯爾對普爾的得分爆發和驚人投籃手感並不感到意外。柯爾說：「我並沒有要求球員在三分線外大量出手，只要合理傳導、合理節奏、空檔創造出來，帶著自信出手，這就是我們要求貫徹的簡單打法，並不需要刻意強行在三分線外跳投，我很滿意球員執行力和解讀比賽方式，普爾打法和手感極具帶動性，他大大提升球隊競爭力」。

過去兩年勇士遭遇大範圍傷病和杜蘭特離隊，元氣大傷，湯普森將近兩年傷停沒有出賽，柯瑞也有近一半時間傷停。今年勇士帶著全新氣勢回歸，普爾熱身賽大爆發和出色投籃是勇士最大亮點。

普爾未來有機會成為像柯瑞一樣的超級射手，他今年才22歲，前途實在不可限量。 美聯社

普爾能否成為勇士「浪花三兄弟」，形成海嘯三分旋風的助燃劑？或是成為柯瑞最重要左右手之一，為勇士添加更恐怖三分火力？還是成為勇士第二或第三穩定進攻點？這些都讓勇士新賽季比賽更加令人期待。