夢幻陣容卻在熱身賽4連敗 湖人隊應該擔心嗎？

季外補強熱鬧繽紛的洛杉磯湖人隊，風風光光搶盡鎂光燈焦點，不少球迷期待這支集結資深球星的隊伍，能打出一場具主宰力的比賽。但是，熱身賽第一周是以三連敗收場，第二周一開始又輸球，頭號球星詹姆斯（LeBron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）兩人於第三戰登場，最終仍兵敗客場，這支隊伍怎麼了？熱身賽失利是否透露什麼警訊？

在洛杉磯這端，體育粉絲關注的是洛杉磯道奇隊與舊金山巨人隊季後賽戰果，同時間NFL美足球季開跑，洛杉磯公羊隊的表現更是討論熱點，唯獨湖人隊並沒太大篇幅，即使體育台主播也是幾句話帶過。因為多數人知道，熱身賽向來是測試水溫居多，戰績並沒太大意義，並無法反映球隊實力高低、板凳深淺。

換句話說，一旦開季後湖人隊打了20 場比賽卻是五成勝率以下，我們才能討論這支隊伍是否有大麻煩！2014年球季因為林書豪緣故，我跟訪湖人隊整季包括熱身賽，基本上步入更衣間的氣氛截然不同，壓力一定會有但都在菜鳥身上。那一年，還在湖人隊的克拉克森（Jordan Clarkson）第一場處女秀搞砸，上場持球就單打進攻，視團隊戰術為無物亟欲表現，結果開季坐了上半季板凳，所以熱身賽是教練團挖掘新人、磨合新援機會，試圖於輪替陣容找到適合的人手。

當然，我們也不能說比賽內容沒營養，尤其對金州勇士隊一役，衛斯特布魯克單節六次失誤不尋常。好幾次進攻機會，這位球星猶豫了！最終將球交出去，這也是教練團發現到的問題，與詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）同場作戰不簡單，你得知道何時該傳、何時出手，向來獨來獨往的衛斯特布魯克，正透過熱身賽描繪學習曲線，找出幫球隊獲勝的方程式。

衛斯特布魯克(右)在熱身賽處女秀疑似水土不服，他對媒體表示仍需要時間學習，包括新的戰術與防守觀念。 美聯社

面對媒體發問，進入聯盟第19年的詹姆斯表示：「熱身賽階段我只想著打球，讓比賽成為日常習慣、固定節奏。與熱身賽相比，我更關心內部練習，湖人隊在熱身賽是做陣容輪替的試驗。從一系列比賽中，以我觀點你能得到的就這麼多。」換句話說，他對球隊四連勝或四連敗不以為意，因為球隊壓根沒考慮勝負問題。

熱身賽結果，不足以讓詹姆斯對嶄新陣容皺眉頭，因為打滾這麼多年的他相信，球季沒正式開打前一切都沒意義，對手不會卯起來打，球團也沒興趣精銳盡出好在熱身賽拿全勝。詹姆斯解釋：「我們該注意的是練習時，建立彼此的友誼和化學反應。內部對抗時，你犯了錯誤當場就能解決，甚至可以停下來談論，也能審視細節。」他進一步說：「一般而言，球隊會在熱身賽翌日檢討，但我們在練習時就能做到。對我個人來說，熱身賽沒東西可以學。」

詹姆斯接受採訪強調，與熱身賽相比他更關切球隊練習的表現，以他而言大部分問題是內部對抗時能發現並解決的。 美聯社

熱身賽表現顛簸的衛斯特布魯克抱持同樣觀點，他說：「這是熱身賽，所有人半年前才結束一個球季，我也是從另一支隊伍過來，學習新的防守戰術。總之，我們有一整季時間磨合，事情會逐漸清晰，但不是一兩場比賽就能辦到。」這是一支全新球隊，核心是一批經驗豐富的老將，你不必告訴他們就知道，熱身賽打得出色就是好兆頭。因為，這段時間是適應比賽節奏、培養團隊默契，挖掘璞玉，過程起落不代表什麼，熱身賽打贏湖人也不值得驕傲。

當然，我們也不能說熱身賽毫無收穫，尤其面對的是布魯克林籃網、鳳凰城太陽、金州勇士隊等勁旅。佛蓋爾（Frank Vogel）要做的是，輔佐詹姆斯、戴維斯和衛斯特布魯克的可用之兵，所以他給所有選手綠燈，在場上全力衝刺展現最佳的一面。目前觀之，熱身賽亮點是：霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、蒙克（Malik Monk）以及布朗（Chaundee Brown），可望於板凳獲得重用。

熱身賽重點在發掘亮點，目前觀之霍頓塔克、蒙克和落選新秀布朗(右)的表現可圈可點，預料於開季後都能於板凳佔一席之地。 美聯社

上季破繭而出的霍頓-塔克，在上周三場熱身賽平均上場 23 分鐘，得到 12.7 分、3.3 個籃板、2.7 次助攻和 1次抄捷。39.3% 整體命中率不理想，但每場平均出3.7 次的36.4%外線命中率還算可以，最重要是關鍵時刻勇於出手，也能適時策應隊友完成進攻，年方20歲展現大將之風，管理層奉上的三年約投資可望獲得回報。

23歲的蒙克算純射手，去年在夏洛特黃蜂隊取得進步，目前表現讓球團頗為滿意。這位後衛每場5.7 次從外線出手，三分線命中率 47.1%，平均每場砍下 12.7 分高效率。他在持球或非持球產生的得分能量，相當程度可協助三巨頭執行戰術，現成為教練團重點觀察對象。

布朗這位落秀的新人正在爭奪一份雙向合約，近幾場成功吸引佛蓋爾的注意。熱身賽前三戰平均上場 10.9 分鐘可得 9.5 分。平均 5.5 次出手命中率高達 63.6%，外線平均 2.5 次出手也有60%。他在與太陽隊的熱身賽中打出高潮，有伊尼斯（James Ennis III）這種3D球員的特質，場上可打不同位置。

最後一個老將回春的亮點是哈沃德（Dwight Howard），只要在佛蓋爾體系下打球就穿越時光隧道，變成聯盟數一數二的長人。與勇士隊的熱身賽打 24 分鐘，11 次出手得 23 分還抓下 12 個籃板，很難想像是 35 歲球員的數據，他預計開季後以戴維斯的替補從板凳出發。