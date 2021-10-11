快訊

諾貝爾經濟學獎揭曉 美國3學者獲獎

與時間賽跑！尖石泰崗野溪溫泉受困6人 已救起1名男子

中職／5月狂龍斷在疫情 葉君璋：只好從最下面再起步

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
今年球季因為疫情一度中斷，龍隊總教練君璋認為對全隊有明顯影響。記者藍宗標／攝影
今年球季因為疫情一度中斷，龍隊總教練君璋認為對全隊有明顯影響。記者藍宗標／攝影

味全龍隊在中職一軍第1個球季，球員調適過程不像往年新軍，主因是受到疫情波及，季中打打停停，龍隊總教練君璋說：「這對全隊有明顯影響。」

龍隊成為中職第5隊，年輕球員投入一軍後有很多地方需要學習，不料今年球季打到5月14日因疫情停賽，當時龍隊5連勝、6連不敗正是本季最高峰，接下來卻休兵兩個月，直到7月14日才恢復比賽。

龍隊總教練葉君璋表示，年輕球員調整較慢，當時戰績正好，球季賽突然斷掉，只好又從「最下面」重新拉起來再打。

龍隊上半季22勝2和36敗在5隊墊底，下半季前32戰11勝21敗也暫時排名最後，葉君璋回顧今年球季打到現在，還是覺得季中因疫情停賽很可惜，他說：「不然選手調整會更快，自信心會更強，很可惜沒看到這方面的東西。」

葉君璋認為，球季賽停了兩個月，之前球隊狀況正好，球員考量自己的表現，會覺得到底是打得好？還是運氣好？有沒有掌握到什麼？ 這和完整球季的想法當然不一樣。

龍隊「5月狂龍」的好表現，一度成為話題，葉君璋覺突然停賽很可惜，全隊又回到球季賽剛開打的感覺。

葉君璋 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／桃園龍猿戰延賽 葉君璋：外野區多處積水早該宣布

中職／林子昱上看百局 葉總：貢獻不比維中、若熙差

中職／鞏冠阻殺率不到1成 葉總以自己為例開導

中職／葉總調一下 徐若熙改變牛棚日找回150速球

相關新聞

NBA／曾說熱身賽「沒東西能學」 最後2場詹姆斯仍將出賽

湖人隊招牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在與勇士的熱身賽中首度登場，他僅打18分鐘小試身手，當天賽後他也曾表示熱身賽「不重要」、「沒有能夠學習的東西」，不過根據美國媒體的消息，湖人最後的2場熱身賽詹姆斯都會出賽。

中職／5月狂龍斷在疫情 葉君璋：只好從最下面再起步

味全龍隊在中職一軍第1個球季，球員調適過程不像往年新軍，主因是受到疫情波及，季中打打停停，龍隊總教練君璋說：「這對全隊有...

NBA／西蒙斯遭費城人圍剿 補鱷爆紅民眾也逮機會開嗆

西蒙斯（Ben Simmons）堅決求去態度鬧得滿城風雨，就算76人軟硬兼施還是絲毫沒有動搖他立場，不少費城人顯然看不慣這事，先前有新聞主播就拿淹水沖走垃圾桶畫面，暗諷要西蒙斯慢走不送，甚至當地摔角賽

NBA／父喪請假近半個月 海斯倫歸隊整理心情再出發

因為父親過世向熱火告假了近2個禮拜，海斯倫（Udonis Haslem）終於在今天（11號）重回隊上，他強調這段時間是人生最難熬時刻，但補充已做好再出發準備。 「這肯定是我遇過最難熬時刻也是最大

NBA／將首度以高球校隊身份參賽 教練期待史密斯表現

高中畢業就跳級NBA，35歲的史密斯（J.R. Smith）如今重返校園，當起大一新鮮人來，彌補自己先前錯過大學生活，不只應付課業追求學位，還有個目標是參加高爾夫校隊。而他就讀的北卡農技大學就透露，史

NBA／衛少失誤居高不下 湖人慘敗太陽熱身賽等不到開胡

前場紫金首秀慘踢鐵板，不僅命中率不佳更失誤連發，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天（11號）出賽狀況依然連連，一口氣出現多達9失誤，佔他各項統計數字之最，湖人終場以94比123不敵太陽，熱身賽0勝4敗等不到開胡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。