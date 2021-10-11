中職／5月狂龍斷在疫情 葉君璋：只好從最下面再起步

味全龍隊在中職一軍第1個球季，球員調適過程不像往年新軍，主因是受到疫情波及，季中打打停停，龍隊總教練君璋說：「這對全隊有明顯影響。」

龍隊成為中職第5隊，年輕球員投入一軍後有很多地方需要學習，不料今年球季打到5月14日因疫情停賽，當時龍隊5連勝、6連不敗正是本季最高峰，接下來卻休兵兩個月，直到7月14日才恢復比賽。

龍隊總教練葉君璋表示，年輕球員調整較慢，當時戰績正好，球季賽突然斷掉，只好又從「最下面」重新拉起來再打。

龍隊上半季22勝2和36敗在5隊墊底，下半季前32戰11勝21敗也暫時排名最後，葉君璋回顧今年球季打到現在，還是覺得季中因疫情停賽很可惜，他說：「不然選手調整會更快，自信心會更強，很可惜沒看到這方面的東西。」

葉君璋認為，球季賽停了兩個月，之前球隊狀況正好，球員考量自己的表現，會覺得到底是打得好？還是運氣好？有沒有掌握到什麼？ 這和完整球季的想法當然不一樣。

龍隊「5月狂龍」的好表現，一度成為話題，葉君璋覺突然停賽很可惜，全隊又回到球季賽剛開打的感覺。