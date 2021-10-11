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NBA／曾說熱身賽「沒東西能學」 最後2場詹姆斯仍將出賽

聯合新聞網 / 綜合報導
先前曾表示熱身賽沒那麼重要的「詹皇」詹姆斯接下來熱身賽還是會上場。 美聯社
先前曾表示熱身賽沒那麼重要的「詹皇」詹姆斯接下來熱身賽還是會上場。 美聯社

湖人隊招牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在與勇士的熱身賽中首度登場，他僅打18分鐘小試身手，當天賽後他也曾表示熱身賽「沒那麼重要」、「沒有能夠學習的東西」，不過根據美國媒體的消息，湖人最後的2場熱身賽詹姆斯都會出賽。

詹姆斯在日前與勇士的熱身賽上場18分鐘，12投4中、三分球3投0中，總共得到9分，今天湖人隊教頭佛蓋爾（Frank Vogel）向媒體透露，詹姆斯在熱身賽最後2戰13日對上勇士、15日對上國王都會出賽。

湖人熱身賽目前3連敗，詹姆斯在日前與勇士的熱身賽結束後，表示自己並沒有投注太多心思在熱身賽上，尤其對於他目前的生涯階段而言更是不重要，他更直言：「比起熱身賽，更關心練習」、「沒有能夠學習的東西」。

詹姆斯隨後也解釋，熱身賽對年輕人來說仍有很大幫助，可藉由和其他球隊對抗，找到比賽節奏、進入比賽狀況，而自己喜歡訓練、練習的原因是犯錯後可以馬上停下來，在第一時間修正、解決問題。

美國 詹姆斯 湖人

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