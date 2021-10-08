NBA／18名退役球員被控詐領福利 1人曾來台打球

美國職籃NBA指控18名退役球員，以造假的醫療及牙科就診開銷，從聯盟的健康與福利計畫騙取約390萬美元（約新台幣約1億941萬元），其中1人曾來台打球。

美聯社報導，紐約南區地方法院檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）在記者會中表示：「被告的犯罪情節涉及詐騙和詐欺。」此前美國聯邦調查局（FBI）幹員在全美逮捕15名退役球員及其中1人的髮妻，當局表示這些人的圖謀不軌發生在2017年至2020年之間。

根據曼哈頓聯邦法院發回的起訴書，這些退役球員集體騙取補助保障方案，他們是藉由提交虛假報銷申請，核銷根本沒有就診的醫療及牙科治療療程。

史特勞斯表示，檢方掌握了涉案人等的旅行紀錄、電郵、全球定位系統（GPS）等資料，發現這些退役球員本應接受治療的時間，有時身處的位置與醫療院所及牙醫診所相距十萬八千里。

史特勞斯列舉當中的個案指出，一名退役球員2018年12月曾在台灣打球，而當時這名被告本應在加州比佛利山（Beverly Hills）的某家牙醫診所，接受價值高達4萬8000美元的治療，診治項目包括為8顆牙進行根管治療並裝牙冠。

根據美國體育運動網站Larry Brown Sports報導，史特勞斯所指的這名被告，就是曾效力休士頓火箭的史密斯（Gregory Smith），他在台期間是SBL台銀隊的球員。

檢方起訴書指出，18名退役球員的行騙起碼從2017年至2020年，當時健康與福利計畫收到總額大約390萬美元的假造申報，而被告從中不法獲利大約250萬美元。這項照顧球員而成立的計畫，主要由NBA的球隊出資。

NBA發表聲明說，多項指控「令人深感痛心」，因為這些由NBA與美國國家籃球協會球員工會（NationalBasketball Players Association）贊助的福利方案，對於維護球員的在職生涯及退休後的健康與福祉，至關重要。

路透社報導，起訴書直指威廉斯（TerrenceWilliams）是這樁詐領案的首謀。他在2009年選秀以第11順位被紐澤西籃網相中。

根據起訴書，現年34歲的威廉斯被控在2017年11月申請1萬9000美元的整骨治療，並獲得7672美元的補貼，此後他廣邀其他球員申報假收據，這些收據來自位於華盛頓州的醫療診所，以及南加州的整骨師及牙醫。

據報導，若干遭起訴的被告獲得補助後，把部分比例的額度給威廉斯作回扣。

曾效力波士頓塞爾蒂克、現年39歲的的「搖擺人」艾倫（Tony Allen）和他的太太也被起訴。艾倫是2008年塞爾蒂克奪冠的陣容之一，並且6度獲選最佳防守陣容。

另個被控的退役球員還包括，遭停職的波特蘭拓荒者助理教練巴拉席歐（Milt Palacio）。

其他被起訴的還有安德森（Alan Anderson）、布朗（Shannon Brown）、拜能（Will Bynum）、戴維斯（Glen Davis）、道格拉斯-羅伯茲（Chris Douglas-Roberts）、艾利（Melvin Ely）、邁爾斯（DariusMiles）、穆恩（Jamario Moon）、派特森（RubenPatterson）、羅賓遜（Eddie Robinson）、特爾費爾（Sebastian Telfair）、華森（C.J.Watson）、萊特（Antoine Wright）與洛頓（Anthony Wroten）。