T1聯盟／獵鷹揭神秘面紗 龍弘元、張家榮領銜本土陣容

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊在日前宣布教練團陣容後，今天首度公告陣中本土球員名單，由過去曾在SBL出賽的老將龍弘元、張家榮，帶領高國強、林梓峰、劉駿霆等新生代球員出戰。

身為T1聯盟6隊中最神秘的球隊，台鋼獵鷹在日前公布總教練吳志偉、助理教練馬怡鴻、顧問劉孟竹後，今天正式公告團隊10名本土球員名單，其中包括了從台銀隊退役後轉任教職的台南子弟龍弘元，以及曾在SBL時期效力過達欣、九太科技隊的張家榮知名度最高，其中最資深的龍弘元也接下隊長重責。

新生代球員則包括了PLG新竹街口攻城獅隊後衛高國豪的胞兄高國強，過去在HBL有亮眼表現的張幃翔、曾品富、林梓峰，以及蔣喬安、吳念哲、黃宗翰、劉駿霆等人。高國強在從中國大陸NBL返台後，一度轉任訓練師，又再次投入球員身分，亦有來自名校畢業後卻自行創業的黃宗翰以及其他退役又回歸球場的球員。

台鋼獵鷹球團指出，這些球員無非都是為了心中還有夢想，而府城給了一個機會，獵鷹成員絕對會努力翻轉情勢，有如台版魔球或是鋼鐵擂台，故事性絕對超越其他隊伍。獵鷹團隊陣容還將陸續公開，總經理錢韋成表示：「你不需要很厲害才能開始，你要開始才能變得厲害。」