騎士重建三年 重返季後賽之路還很漫長

詹姆斯離開克里夫蘭三年，騎士也重建三年，試圖擺脫詹姆斯離開後漫長重建陰霾。騎士近兩年透過選秀、交易確實擁有不錯天賦和年輕球員，累積不少樂透區優質新人，包括兩大主力後衛加蘭德、塞克斯頓，以及充滿未來性23歲中鋒艾倫 。

翻開騎士陣容，後衛成串、前鋒成群、長人如林，每個位置都堆積多名人選，重疊性很高，上場時間很難分配，角色很難定位，教練又不高明情況下大多數球員無所適從。除了被視為騎士台柱球員和未來塞克斯頓、加蘭德兩名先發後衛，以及上季交易過來中鋒艾倫三人擁有穩定角色和作用，其他球員輪流上來試手氣、測組合。

騎士過去三季戰績分別是19勝、19勝、22勝，進步非常有限，年輕球員確實在成長，三年更換三名總教練也都刻意著重培養年輕新人。

在詹姆斯第二度離開之後，騎士就此一厥不振，跟2016年的總冠軍隊伍真的是有天壤之別。 歐新社資料照片

重建三年球隊經過篩選、淘汰和失敗、修正，騎士應該要具備幾個特色和文化

1、管理階層決策清析，新人選人更有定見，總教練執教透建立球隊文化逐漸起步。 2、年輕球員可塑性和未來都能精準洞悉，明確篩選能做為台柱球星新人。 3、包袱合約和負資產清理得差不多，清出薪資空間，球隊即將進入上升期，在自由球員市場大舉動手。

事實上，騎士每一年都在重覆做相同的事，球員位置、功能重疊性太高，教練執教能力太差，球隊文化、打法風格和核心建隊球員都未能確定，許多決策都讓人看不懂。

比如塞克斯頓和加蘭德兩名年輕主力先發控球，這兩人位置重疊，也都不是帶隊球星，更不是創造力十足控球，今年季外又換來老控球魯比歐。騎士肯定還會有下一步交易，但塞克斯頓、加蘭德、魯比歐三名控球市場賣相都不好，很難出手是一回事，即使出手也不一定能換到滿意報價和籌碼。

騎士控衛塞克斯頓(中)雖然不想再被批評球風太獨，但他就是很需要球權的球員，現在球隊又找來了老將魯比歐，不知想變什麼把戲。 美聯社

季前用五年一億美元留下艾倫，他是騎士未來希望和統治禁區長人，實力、未來性、防守都是一流。騎士今年又在第一輪第三順位選進優近長人211公分莫布里，註定未來2-3年都很難得到滿意上場、成長空間。

騎士始終沒有處理33歲前鋒勒夫還剩兩年超過6300萬美元溢價合約，季前三方交易又以先簽後換方式送出四年6700萬美元簽下公牛七呎前鋒馬卡南。勒夫位置、功能、作用都跟24歲空間長人馬卡南差不多。

勒夫坐領超高年薪，但實力與身體已大不如前，近3季僅出賽102場。休季期間他在美國奧運代表隊打了一下熱身賽，發現情況不對趕緊勞跑。 美聯社

騎士小前鋒歐斯曼還沒有養出來，去年又在第一輪第五順位選進小前鋒歐克羅。歐克羅菜鳥球季場均得到近33分鐘上場時間，場均9.6分、3.1籃板，表現數據都不盡如人意，投籃不好，籃下終結能力平凡，三分外線不合格，歐克羅先發效率和表現都不及主要打替補的歐斯曼。

重建三年換三個教練，騎士重建三年很難走出「悲劇」。騎士現任教練畢哥斯塔夫NBA執教生涯都在「填檔」，執教能力、戰績都很平凡，騎士總管奧特曼選人、選材、選教練、交易選項和戰略布局表現也不高明，跟騎士戰績一樣很難拉得上來。

選教練和選人、交易、決策都一樣，運氣成和專業評估同樣重要，但專業評估和市場經驗不能太差，奧特曼過去兩年所做的交易、選擇、配套和重建工程，反應在球隊戰績和重建工作上都很難讓人滿意。

23歲的中鋒艾倫(右)或許是騎士未來的希望，但球隊若沒有良好的整體重建規畫，恐怕也是浪費人才。 美聯社

NBA既現實又殘酷，2014年夏天一個超級球星詹姆斯就能馬上幫助騎士完成重建，並且連續四年打進總冠軍賽。

騎士在重建、摸索、賭運氣中玩了三年，現在還是沒有找到一個台柱球星，沒能控到一個出色教練建立基石和球隊文化，未來一到兩年還得有後續交易和出清動作，騎士至少五年，可能更長時間都將暗無天日，重返季後賽遙遙無期。

NBA小城市、小球隊重建悲情和宿命，騎士漫漫長夜難見曙光。