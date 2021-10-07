NBA／不被湖人器重 哈瑞爾：以為上個賽季在休假

哈瑞爾(Montrezl Harrell)在2020年拿下最佳第六人後，上季決定跳槽湖人，原本興致勃勃地加入一支冠軍大熱門，但明顯不被湖人重用，因此在休賽期間被交易到巫師，隨著新的球季快要展開，他對湖人仍懷恨在心，直言「上季就像休了一整季」。

哈瑞爾效力快艇的最後一個賽季中，平均上場時間來到28分鐘，並繳出18.6分、7.1籃板、1.1火鍋的表現，但隔年轉戰湖人後，不但平均上場時間下降至23分鐘，各項數據也都下滑，僅有13.5分、6.2籃板、0.7火鍋的成績。

在今年休賽期間哈瑞爾也因此成為湖人網羅衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的犧牲品，和庫茲馬(Kyle Kuzma)、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)一同被交易到巫師。

哈瑞爾日前談到如何看待他在巫師將獲得的機會，他怒斥湖人，「上個賽季我並沒有如自己預期般的受到球隊重用。我幾乎該死的以為我上個賽季在休假。」

哈瑞爾6日在熱身賽首度披上巫師戰袍上陣，對上火箭上場20分鐘攻下9分、11籃板和2助攻。