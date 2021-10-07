柯瑞的四分打就此絕跡？聯盟新規則將逼出更強巨星

NBA開始了季前熱身賽，而新球季將適用的新版規則也開始上路，其中針對買犯或造犯的一些不自然動作，裁判將不再響哨。日前勇士對上拓荒者的比賽，柯瑞（Stephen Curry）一記在三分線外以假動作晃起對手，造成雙方肢體接觸之後再出手的動作，就不再像過去一樣獲得罰球的機會。未來這樣的新規則，是否會減低柯瑞的進攻威脅性？而其他同樣受到影響聯盟看板球星們，是否會讓比賽就此改觀？

新規則的內容，是在界定何謂不自然的進攻動作：像是以不自然的角度起跳而靠往防守者身上；或是運球時突然變換方向，往後或往旁邊碰觸跟防的球員等等，過去常見的這些造犯技巧，現在都可能不再被視為防守者的犯規。

聯盟官方還釋出了說明影片，像是柯瑞、唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）和楊恩（Trae Young）過去的進攻動作都被拿出來當作例子，解釋在何種狀況之下，攻守雙方的肢體接觸會被視為犯規。影片中柯瑞一記運球突破到罰球線之後急停，然後往右邊起跳出手的動作，因為碰撞到了一旁跟防的球員，不只不再會被吹判防守犯規，還會因為影響了對方的防守空間而被改判為進攻犯規。

唐西奇在運球中變換方向的能力很強，急停後假動作再向前跳投過去常常穩賺3次罰球，運氣好時還會有4分打。 歐新社資料照片

許多人在看到這樣的新規定之後，第一反應會覺得像柯瑞這樣擅長運球突破，又大量在外線出手的球星，在失去了這層保護罩之後，得分能力將會大減。不只是因為造犯罰球的機會少了，更重要的是對位的防守者將不再有所顧忌，更能夠全力地跟防、壓迫及封阻。

事實不然，因為聯盟這樣的規定並不是在禁止進攻球員製造犯規，而是在限制球員不能以不自然的動作去與防守者產生肢體碰撞。簡單來說，「角度」和「方向」將是裁判吹判的拿捏重點。只要進攻方的起跳角度或是行進方向符合常理，出手之後產生的肢體接觸仍然會被吹判為防守犯規。

而對柯瑞來說，在新規則上路之初，必然會有一些不適應。但他本來也不是靠著買犯吃飯的球員，他的超遠射程和高命中率就是擺在那裡，柯瑞依舊能夠影響比賽，也仍然讓防守者不得不全力防守。一旦習慣了吹判尺度和判罰標準，柯瑞就能找到屬於自己的進攻策略。

柯瑞的適應能力特強，官方改變規則之後，他自然會有新的招式出來應對。 美聯社

球員利用規則來為自己及球隊創造有利的空間，原本就是再自然也不過的事情。聯盟決定改變規則，是認為現況必須有所節制，由此來平衡場上攻守雙方之間的競爭。而對於球員來說，他們能做的就是快速適應新規則，並從中找到對自己更有利的進攻方式。

只要裁判能夠維持一致的標準，明確地讓球員及球迷看到前後兩版規則之間的差別，讓攻守雙方能有所依循，並把爭議降到最低，球賽的運作就會變得順暢。而柯瑞做為聯盟看板球星，在防守者加強壓迫力道之後，將更能打出其個人技術的強度所在。爾後柯瑞進攻時獲得的罰球機會，也將證明了這不是受惠於巨星地位的優惠哨音。

去年才退休的名將克勞佛(左)不但拿下3次年度最佳第6人，也是NBA的四分打紀錄保持人，生涯共有54次，排名第二的哈登有36次。 歐新社資料照片

至於對其他球星或是球隊來說也是一樣，像是公鹿就表示他們並不害怕新版的吹判標準，總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）認為自己隊上並沒有球員的打法是受惠於前版規則。雖然新規則仍會影響他手下球員們的進攻方式，但他也點出在防守端來說，新規則其實是對擅長積極防守的公鹿更有利。

總之，柯瑞的四分打不會就此絕跡，一旦出現，反而會更能顯現出他的威力。未來還是會看到柯瑞在三分線外以假動作騙起對手之後再出手，差別只是他起跳的角度不同，與防守者正面碰撞的力道會更重，而他維持住自己平衡的能力也要更強，才能讓他的出手更有可能進球。

如此創造出來的四分打，也將逼出更強的柯瑞。