快訊

郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

引退6年露面了！江蕙美成這樣 笑稱「有點緊張」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／副總統賴清德開球 政大、健行登峰造極爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
副總統賴清德（中）為2021登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組決賽開球。記者林澔一／攝影
副總統賴清德（中）為2021登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組決賽開球。記者林澔一／攝影

在台北體育館舉行的2021登峰造極青年籃球邀請賽，今晚舉行大專男子組決賽，由UBA公開男一級近兩學年冠軍球隊政治大學與健行科大進行交手，賽前副總統賴清德受邀擔任開球嘉賓。

由社團法人中華文化教育暨體育交流促進會主辦的登峰造極青年籃球邀請賽，共分成大專組與高中組，並邀集UBA與HBL前8強與6強球隊參賽，在經過前三天賽程的廝殺後，今天大專男子組決賽由今年UBA公開男一級冠軍政大以及去年冠軍健行科大交手，兩軍在今年都有多名畢業球員投入職籃賽場，但也同時補進數名HBL即戰力，依舊是新學年的冠軍熱門球隊。

副總統賴清德在這場冠軍戰擔任開球嘉賓，他說：「非常高興能來參加登峰造極冠亞軍爭奪賽，我們都知道想打籃球的人，沒有籃球可以打是很痛苦，喜歡看球的人，沒有球賽可以看會很難過，感謝大家配合才有今天的防疫成果和今天的比賽，也敬請所有的球員今天盡情奔放，讓大家欣賞一場好比賽。」

UBA HBL 賴清德

延伸閱讀

賴清德：中小企業穩定台灣經濟 創造就業安定社會

6年前賴清德協助修繕房舍 陽光青少年又面臨搬遷流浪

副總統賴清德參訪雷虎科技 對公司轉型成功表示肯定

影／出席中科大健康學院動土 賴清德:防疫受到國際肯定

相關新聞

NBA／30隊總管投票預測 看好籃網奪冠、杜蘭特奪MVP

NBA官方今天公佈了2021-22年30支球隊總管調查報告，在年度MVP預測上，杜蘭特（Kevin Durant）高居所有球員之冠，而籃網也被看好能夠贏得總冠軍。 杜蘭特獲得37%的選票，唐西奇

NBA／艾頓續約談判陷僵局 傳太陽不願出頂級合約

在2018年同梯新秀中已經4人獲得頂級合約的情況下，狀元郎艾頓（Deandre Ayton）的合約動向也成了外界關注的焦點。不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski

籃球／副總統賴清德開球 政大、健行登峰造極爭冠

在台北體育館舉行的2021登峰造極青年籃球邀請賽，今晚舉行大專男子組決賽，由UBA公開男一級近兩學年冠軍球隊政治大學與健...

NBA／灰熊傑克森被看好新賽季爆發 莫蘭特：他值得

上季因傷僅出賽11場的傑克森（Jaren Jackson Jr.），在NBA官方公佈2021-22年30支球隊總管調查報告中被選為新賽季最有可能爆發的球員，對此他也表達感激之意。 傑克森總共獲得

NBA／推崇加索打球方式 衛少：成長過程最喜歡的球員

今夏回到家鄉洛城的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在接受採訪時透露，自己成長過程中最喜歡的球員就是加索（Pau Gasol）。 現年41歲的加索在今天正式宣佈退休，過去幫助湖

NBA／快攻灌籃意外「放槍」 拉文：是我想太多

兩度贏得灌籃大賽的拉文（Zach LaVine），被許多球迷視為當今最強灌籃王，他在比賽中屢屢秀出的飄逸灌籃也是十大好球的常客。但即便是像拉文這樣的灌籃高手也會有意外出槌的一面。 在今天公牛與騎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。