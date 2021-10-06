籃球／副總統賴清德開球 政大、健行登峰造極爭冠

在台北體育館舉行的2021登峰造極青年籃球邀請賽，今晚舉行大專男子組決賽，由UBA公開男一級近兩學年冠軍球隊政治大學與健行科大進行交手，賽前副總統賴清德受邀擔任開球嘉賓。

由社團法人中華文化教育暨體育交流促進會主辦的登峰造極青年籃球邀請賽，共分成大專組與高中組，並邀集UBA與HBL前8強與6強球隊參賽，在經過前三天賽程的廝殺後，今天大專男子組決賽由今年UBA公開男一級冠軍政大以及去年冠軍健行科大交手，兩軍在今年都有多名畢業球員投入職籃賽場，但也同時補進數名HBL即戰力，依舊是新學年的冠軍熱門球隊。

副總統賴清德在這場冠軍戰擔任開球嘉賓，他說：「非常高興能來參加登峰造極冠亞軍爭奪賽，我們都知道想打籃球的人，沒有籃球可以打是很痛苦，喜歡看球的人，沒有球賽可以看會很難過，感謝大家配合才有今天的防疫成果和今天的比賽，也敬請所有的球員今天盡情奔放，讓大家欣賞一場好比賽。」