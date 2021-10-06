NBA／退休記者會上哽咽憶布萊恩 加索：很希望他在這裡
曾兩度隨湖人奪下NBA總冠軍、率西班牙3次在奧運奪得獎牌、歐洲最成功的籃球員之一加索（Pau Gasol），今天決定高掛球鞋退休。
加索曾在效力美國職籃NBA洛杉磯湖人時，於2009年、2010年兩度獲得總冠軍，他也是曼菲斯灰熊中鋒馬克．加索（Marc Gasol）的哥哥。
兩年前，加索腳受傷，一度威脅他的籃球生涯，差點迫使他提前退休。現年41歲的加索於巴塞隆納記者會上說：「這是個艱難的決定，你應該能想像這是很困難的，尤其是經過了這麼多年（生涯）後，但這是經過深思熟慮後做出的決定。我得轉換跑道，並學習怎麼享受它。」
他補充說：「我想在我還能享受比賽的時候結束職業生涯，而不是因為受傷動刀、拄著拐杖。」
加索是2002年的年度最佳新秀，曾6次入選NBA明星賽，在湖人時和布萊恩（Kobe Bryant）一起拿下兩座NBA總冠軍。加索情緒激動向2020年1月在直升機墜毀的意外中、不幸喪命的前隊友布萊恩致敬。
眼裡帶著淚的加索說：「我想對我的朋友布萊恩說最後一句話，我真的很希望他能在這裡，但這已是不可能了。」
他並說：「人生有時候很不公平。他教我怎麼成為更好的球員、更優秀的領導者，我一直以來都把他視為大哥。」
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