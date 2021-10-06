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NBA／籃網首度回主場練球 厄文沒打疫苗只能缺席

中央社 / 紐約5日綜合外電報導
網球星厄文據報錯過今天在布魯克林的首次練球，意味他仍未接種疫苗。 路透社
網球星厄文據報錯過今天在布魯克林的首次練球，意味他仍未接種疫苗。 路透社

布魯克林籃網球星厄文據報錯過今天在布魯克林的首次練球，意味作為明星後衛的他仍未接種COVID-19疫苗。

紐約市已訂出規範，禁止未打疫苗的球員參與練球或比賽。厄文（Kyrie Irving）必須證明自己至少打過一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，才能在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）練球或出賽。

籃網季前訓練營上週移師到西岸的聖地牙哥開訓，今天首度回到主場練球。

厄文仍堅持不打疫苗，然而只要相關規定不變，他若不改變心意，就會錯過在籃網主場進行的41場比賽，也將因此損失超過1550萬美元（約新台幣4.3億元）。根據厄文的合約，他在2021-22年球季的薪資是3490萬美元（約新台幣9.7億元）。

NBA和美國國家籃球協會球員工會（NationalBasketball Players Association）據報已同意，球員若因未遵守紐約市和舊金山的疫苗接種規定而缺席比賽，將無法領到缺陣當天的薪水。

籃網主場的開幕戰，將是10月24日與夏洛特黃蜂之戰。

籃網 厄文 NBA

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