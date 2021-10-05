T1／台中太陽玩真的！汪蔚傑透露一年花費
職籃新聯盟T1隊伍台中太陽隊，今天舉行正式成軍記者會，除亮相的10名本土球員，總經理汪蔚傑透露，球隊連同教練團和洋將還有7名外籍成員，球隊整年投入超過7千萬台幣，除要挑戰聯盟總冠軍，也盼深耕中台灣。
台中太陽本土球員包括陳靖寰、蘇奕晉、陳文宏、孫思堯、李秉鴻、丁聖儒、邱柏璋、高孟偉和透過選秀選入的尤楚翔及楊承翰，3名洋將、1名亞洲外援，以及兩位西班牙籍教練和有NBA灰狼隊資歷的個人訓練師就等衛生福利部疾病管制署（CDC）發下入境許可函就會來台會合。
汪蔚傑提到，球隊「下重本」，光是外籍成員花費就超過1千萬台幣，球隊整體花費從7千萬起跳，且「還在增加」，希望打造出讓球迷眼睛一亮的嶄新團隊。
接下隊長任務的陳靖寰，年資和經驗都是隊上「老大哥」，他坦言外教和洋將還沒加入，球隊整合速度較慢，不過球員就是做好自己本份，「要更有耐心、更專注，其他球隊陣容也好，重點先放在自己。」
台中太陽除了在地人蘇奕晉，後衛高孟偉新榮高中畢業後就到台中就讀台中科技大學，今年剛完成大學學業的他在台中已經6年，成另類「地主」。
高孟偉前年因休學當兵離開球場一年，在高中教頭田本玉勸說下重返球場，他笑說：「離開時一度對籃球沒熱情，但看比賽還是會跟著熱血，是有想說停那麼久，還有沒有能力，3月聯賽完就跟著台體一起練球，好像狀況有好一點，就試試看。」
成為職業隊一員，高孟偉以「不可思議」形容心情，盼菜鳥球季能以外線幫助球隊，盡可能累積勝場。
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