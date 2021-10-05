厄文拒打疫苗引社會撻伐 缺席場次將打亂籃網陣容

現年29 歲的厄文（Kyrie Irving）是NBA頭號球星之一，入選七次全明星、摘過NBA年度總冠軍、世錦賽和奧運金牌，還拿下眾多個人獎項、拍過電影，但如今因拒打新冠疫苗陷生涯危機，成眾矢之的遭到砲轟，恐影響布魯克林籃網隊2021-22年奪冠，可說是得不嘗失。

NBA聯盟疫苗注射率為95％，而與厄文共同反疫苗的還有幾人，譬如金州勇士隊的維金斯（Andrew Wiggins）、華盛頓巫師隊看板人物比爾（Bradley Beal）、丹佛金塊隊的小波特（Michael Porter Jr.），以及奧蘭多魔術隊的前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）等。論成就他們尚不及厄文，因此在這波NBA反疫苗的事件中，厄文成了頭號標靶。

巫師球星比爾也表示暫時不打疫苗，立刻遭到輿論的追殺。 歐新社資料照片

由於美國各州防疫規定不一，所以拒打疫苗不代表被禁賽。但是，部分城市不允許未注射疫苗者出賽的規定，是無法接受挑戰的。這意味著，厄文無法在隸屬紐約州的主場巴克萊中心（Barclays Center）登場，還有一些客場如紐約市的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）、洛杉磯市的史坦波中心（Staples Center）均不得出賽，讓籃網隊陣容安排產生變數。

首當其衝地，籃網隊媒體日厄文就無法出席。在視訊訪問中，他強調自己也是人，對這個世界仍充滿不解與疑惑。至於為何與不打疫苗扯上關係，厄文以私人原因並沒做出回應。去年疫情爆發後，紐約屬於重災區，對防疫工作是比其他地方更積極，新規定從上個月14日起實施，境內所有12歲以上的人都得接種一劑疫苗，才能出入特定的公眾場所如球館。

厄文拒打疫苗挑戰的是地方抗疫，已經和NBA聯盟沒有關連，若繼續發展下去他將無法在有抗疫規定的城市比賽，光是在主場就要少掉一半的比賽。 歐新社資料照片

NBA聯盟沒硬性強迫所有球員打疫苗，但遵守法律為基本原則，球館所在行政區的規定，球員不能以個人理由豁免。所以，這不是哪一種工作類別要打疫苗的問題，而是政府抗疫所頒佈的行政令，厄文在這種節骨眼選擇唱反調，並不能爭取到同情票，因為不打疫苗就是將自己和周邊人士置於險境的自私心態。NBA發言人貝斯（Mike Bass）公開聲明提到：「任何人違反地方防疫規定者，將不會獲得所缺席賽事的薪資。」

厄文今年薪資為3660萬美元，也是他合約最後一年。換算起來，平均每打一場是40萬美元，拒打疫苗的代價不低，我也不清楚他對個人與政府的防疫工作抗爭，是想期待些什麼？當各界臆測厄文的固執之際，滾石雜誌一篇報導披露，IG上有一篇貼文，指稱打疫苗實為美國政府秘謀的「撒旦計畫（Plan of Satan）」，透過注射在人體植入晶片以便監控，厄文個人IG帳號對這一篇貼文按了讚，同時透過推特（Twitter）叫大家一起脫口罩。

事件爆發後，許多名人亦紛紛跳出來抨擊，包括歷史得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）等，令我印象最深刻的是紐約市長白思豪（Bill de Blasio），他透過CNN新聞頻道向厄文提出呼籲：「我們（紐約市）有清楚的防疫規定，不管你是不是名人都一樣！也無關你是男人或女人，注射疫苗是讓公眾安全得以獲得保障。」白思豪進一步說：「我是厄文的粉絲，相信很多人也是！因此，我們希望厄文去打疫苗，讓大家在主場比賽看到他，相信籃網隊也是，想和厄文一齊並肩作戰。」

籃網隊第一場比賽於10月24日揭幕，將迎戰來訪的夏洛特黃蜂隊。假設屆時厄文仍一意孤行，球團在陣容勢必得做出調整，以應付漫長賽季。至於他對籃網隊的影響，各方說法不一，終究所謂三巨頭就是指：厄文、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden），總教練納許（Steve Nash）該怎麼設定戰術，有跟沒有厄文差很多。前NBA球星湯瑪斯（Isiah Thomas）公開表示，厄文的作用極其重要，沒有他籃網隊難以爭冠。

籃網隊在去年組成三巨頭，但結果並未如想像中順利，主要是厄文以個人不對外告知的理由請假，接著又在季後賽受傷缺席。 歐新社資料照片

沒有厄文的籃網隊，要如何填補戰力？除了杜蘭特勢必得一肩挑起重擔外，哈登的狀態好壞更是關鍵。媒體日上，哈登看起來很結實，顯示季外有積極準備，在熱身賽的表現亦將左右佈局，假使闊別NBA一年的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）調整得當，搭配一票年輕小將，或許可讓厄文缺席例行賽的衝擊降到最低。