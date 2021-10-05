菜鳥湯瑪斯籃網大驚奇？ 恐怕是一場美麗的誤會

NBA季前熱身賽開打，籃網123：97痛宰湖人，籃網19歲菜鳥後衛湯瑪斯搶盡所有目光，替補上場22分鐘，14投7中砍進21分，成為NBA熱身賽第一天最搶眼球員。湯瑪斯是196公分的得分後衛，2021年新人選秀會第一輪第27順位加入籃網，來自路易斯安納州大。

從今年NBA夏季聯盟到季前熱身賽第一天，湯瑪斯表現出來的成熟度，能持球、會投籃、突破能力和對抗性都讓新人選秀會錯過他的球隊感到非常後悔。正常來看湯瑪斯不只是樂透區新人(前14順位)，他甚至擁有前五順位天賦和能力。

夏季聯盟湯瑪斯場均27分摘下得分王，看他在場上大殺四門非常過癮，進攻方式、持球、投籃幾乎沒有罩門。湯瑪斯身材壯碩，具備打小前鋒對抗性和身體素質，很能製造犯規，籃下具備穩定終結能力，投籃還有很大進步空間，但仍夠水準。打法、球路和出色身體素質，湯瑪斯更像一名擅長衝鋒陷陣小前鋒，靠著衝擊力改變比賽，充滿自信的侵略性打法和穩定成熟是夏季聯盟最佳球員。

湯瑪斯具備成為NBA最佳3D球員典型，擅長打得分後衛和小前鋒兩個位置，在小球陣容能打三個位置，對位、攻防、反擊都能形成優勢，防守對位不會吃虧。用更精確比喻是：他的身材、爆發力和體型很像馬刺一年級前鋒強森(Keldon Johnson)，但比球技、進攻技巧、投籃和籃下終結能力，湯瑪斯似乎都比強森更高一個檔次。

湯瑪斯的體型和爆發力像馬刺後衛強森(圖)，但整體球技可能會更好。 歐新社資料照片

但問題來了，他例行賽在籃網能不能進入主要輪換？他能得到多少上場時暈和空間？如果根本打不到球，這會不會是今年NBA「最美麗的誤會」？

籃網得分後衛是厄文，哈登除了控球，他也是籃網主力得分後衛和持球點，籃網還有兩名聯盟最頂尖射手兼得分後衛哈里斯、米爾斯，湯瑪斯的位置跟籃網這四名不動主力完全重疊。

湯瑪斯肯定要從板凳替補開始等待，爭取上場時間和角色，籃網板凳上能打小前鋒、扛得分後衛的還有防守一流、不佔球權，同時更有攻防經驗中生代鋒衛搖擺人布朗(Bruce Brown)和班布里(Deandre' Bembry)。

米爾斯過去在馬刺雖然多是擔任板凳球員，但是他表現穩定又極少缺賽，籃網會簽下他也是對他相當看重，湯瑪斯要再從他身上擠出點上場時間是很困難。 歐新社資料照片

面對籃網先發、板凳如此豪華陣容和滿滿天賦，19歲湯瑪斯菜鳥年想要上場打球，除非籃網教練奈許非常喜歡他，讓四名先發級主力和兩名主要替補鋒衛為他讓位、讓出時間，否則湯瑪斯菜鳥球季恐怕會在板凳上坐到地老天荒。

湯瑪斯處境跟籃網22歲NBA三年級211公分年輕長人前鋒克雷斯頓很像，籃網這個位置已經屯積三名老球星艾德里奇、葛里芬、米爾賽普，今年又在第一輪第29順位選進才華洋溢潛力滿滿211公分19歲長人夏普( Day'ron Sharpe)，今年球季兩個年輕長人想要上場打球，抽號碼牌還不一定排得到上場時間。

克雷斯頓(中)要是在別隊可能已經是穩定上場的替補球員了，但在籃網兩場還是只能跑龍套，新球季要是籃網多數球員都恢復健康，他的上場時間可能還會更少。 歐新社資料照片

如果湯瑪斯很難擠進籃網輪換陣容，每場至少掙到15-20分鐘上場時間和空間，那會是非常可惜的事，很可能會是今年NBA「最美麗的誤會」。

NBA季前熱身賽第一天全世界都看見湯瑪斯天賦和實戰能力，他拿下夏季聯盟得分王不是靠手氣和偶然，他具備成為未來之星潛能和比賽終結能力。2021新人選秀會上錯過湯瑪斯的球隊肯定非常後悔，如果湯瑪斯在籃網根本擠不進輪換那會是更可惜的事。