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NBA／塞隊中鋒籲打疫苗 批詹姆斯沒盡「聯盟門面」責任

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA球星詹姆斯鬆口已接種疫苗，但坦承原本對疫苗有高度疑慮。 路透
NBA球星詹姆斯鬆口已接種疫苗，但坦承原本對疫苗有高度疑慮。 路透

NBA熱身賽已為新賽季揭開序幕，球員接種疫苗的問題也引起討論，塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）近日受訪時，批評湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）未督促球員施打疫苗，沒有盡到「聯盟門面」的責任。

先前不願透露疫苗施打狀況的詹姆斯，日前受訪時終於坦承已接種，但他也表示，自己選擇施打疫苗時抱持著非常懷疑的態度，「我認為每個人都有自己的選擇，去做他們覺得對自己和家人正確的決定。」不過，康特相當不滿詹姆斯沒有督促球員施打疫苗，他直言：「我非常失望，這太荒謬了。」

康特認為，詹姆斯沒有以自己的聲量倡導大家打疫苗，「顯然，詹姆斯是聯盟的門面之一，他應該要第一個站出來說：『大家聽著，我接種疫苗了，我鼓勵每一個人，我的生活圈的每個人、籃球迷、非籃球迷、體育迷，都去打疫苗，這樣我們可以挽救其他生命。』」康特希望詹姆斯能對疫苗有所了解，並鼓勵周遭的人接種疫苗。

據日前《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，目前NBA已有95％的球員接種至少一劑疫苗，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）則說，湖人球團將與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作，期盼開幕戰時陣中所有球員都能完成接種。

康特批評詹姆斯未盡「聯盟第一人」義務，應該要倡導球員接種疫苗。 美聯社
康特批評詹姆斯未盡「聯盟第一人」義務，應該要倡導球員接種疫苗。 美聯社

LeBron James Enes Kanter 新冠疫苗

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