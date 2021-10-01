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NBA／厄文不打疫苗 籃網老闆蔡崇信喊話莫忘爭冠目標

中央社 / 紐約30日綜合外電報導
籃網老闆蔡崇信對厄文喊話，希望他能接種疫苗。 美聯社
籃網老闆蔡崇信對厄文喊話，希望他能接種疫苗。 美聯社

NBA籃網球星厄文拒絕遵守地方強制接種COVID-19疫苗規定成為頭條焦點，也讓他可能因此錯失在主場進行的比賽。但籃網老闆蔡崇信和其他任何球隊的老闆一樣，都是支持打疫苗。

「紐約郵報」（New York Post）今天採訪美國職籃NBA布魯克林籃網的老闆蔡崇信，並問到若厄文（Kyrie Irving）堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這名籃網3巨頭之一的明星後衛可能會被禁止在紐約巴克萊中心（Barclays Center）出賽，甚至無法到HSS訓練中心（HSS Training Center）練球，他對此事有多擔心。

蔡崇信告訴紐約郵報：「厄文認為這是個人選擇的問題，我尊重這個想法，但我們都不能忘記我們的目標。我們今年的目標是什麼？我們今年的使命是什麼？這非常、非常明確，就是要贏得一座總冠軍。而一支冠軍球隊，需要每個人都能朝一樣的方向前進。」

「因此，我希望厄文能打每一場比賽，並和其他人、和他所有的隊友一起贏得總冠軍。這對每個人來說都是最好的結局。」

NBA已經表明，厄文或其他任何球員因為拒絕遵守紐約、舊金山等地強制接種COVID-19疫苗規定而無法上場比賽，就不得獲得缺陣日的薪資。就厄文的案例來看，他每少打1場球，大約會少領40萬美元，這對於本季預計可獲得3400萬美元的厄文來說，也是一筆不小的錢。

厄文是球員工會執行委員會的副主席，工會也一定會為球員缺賽時少領的薪水極力爭取。多名消息人士確信，厄文的想法最終會被工會中他願意聽勸的人所動搖。

蔡崇信在兩大洲歷經COVID-19疫情籠罩下的生活，因此有明確的理由為支持疫苗發聲。

籃網老闆蔡崇信。 歐新社
籃網老闆蔡崇信。 歐新社

身為中國電子商務巨擘阿里巴巴的共同創辦人，蔡崇信每個月至少會來回亞洲一次，住在香港並前往在中國杭州的公司總部。他的球隊中，不只籃網遭受COVID-19衝擊（杜蘭特就是曾確診的其中一人），美國女子職籃WNBA紐約自由人（New York Liberty）後衛杜爾（Asia Durr）至今仍受到後遺症的嚴重影響。

蔡崇信說：「當然，這是嚴重的病毒，恐會致命，若人感染了COVID-19，可能會很長一段時間無法正常生活。我們的球員杜爾仍為一些問題所苦，所以我們知道嚴重性。我們知道每個人都曉得嚴重性，對吧？不必向人多做解釋。我們也知道疫苗是安全的，而且非常有效。」

「我完全相信疫苗確實有保護力，讓人免於生病、不會變成重症。從另一方面來說，我也認為疫苗對社會是好的。這是社會責任的一部分，因為你不只是在保護自己，也是在保護他人。」

「這是我個人的觀點，這就是為何我們提供巴克萊中心作為讓民眾施打疫苗的場地。我們提倡要接種疫苗，因為那真的能拯救生命，真的能保護他人。不要低估其中的社會責任。這不只關係到自己，還有保護周遭的人。這是我對疫苗的想法。」

厄文 蔡崇信 籃網

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