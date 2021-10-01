西蒙斯拒絕出賽 76人誰能先發主控？

NBA季前訓練營開啟，費城76人先發控球西蒙斯拒絕報到，逼迫費城76人儘快交易他。西蒙斯透過經紀團隊公開宣稱「如果76 不交易西蒙斯，他會等待一整個賽季」。白話一點，西蒙斯團隊意思就是西蒙斯寧願一整季不打比賽，挑戰球隊、聯盟可能隨之而來的扣薪、罰款。

這場僵局難解，也可能要拖上好一陣子，因為76人並不把年輕、全能的西蒙斯當做負資產，76人仍希望在西蒙斯交易報價中至少拿到一個球星、一個年輕球員和選秀權做為回報。

76人和西蒙斯之間心結和決裂，主要原因是上季季後賽第二輪76人被老鷹淘汰，西蒙斯在七場系列賽表現低迷，場均9.8分、8.6助攻、6.3籃板，每場比賽只出手6.4次，跟例行賽14.3分、7.2籃板、6.9助攻有一些落差。更慘的是西蒙斯對老鷹系列賽罰球命中率僅3成27，季後賽第一輪打巫師更難看，罰球命中率只有2成16。

西蒙斯不知道是「見笑轉生氣」，還是真的受了委屈，他就是吃了秤砣鐵了心不續留費城了，完全抱持「此處不留爺，自有留爺處，處處不留爺，爺爺賣豆腐」的決心。 2020-21 Panini 球員卡

76人球團認為西蒙斯完全不會投籃，罰球心魔纏身很難突破，更難以幫助球隊成長，76人圍繞中鋒安比德打造爭冠球隊拼圖必須做出取捨，交易西蒙斯是改變76人競爭力最好戰略。

這樣的氛圍和操作，讓西蒙斯和76人球團心結難以化解，西蒙斯經紀團隊決定採取最激烈抗爭手段，不是儘快完成交易就是拒絕投入76人新賽季。短期內76人很難得到滿意報價，西蒙斯不肯向球隊報到、拒絕出賽。

76人後場、控球該如何因應？

76人板凳上還有兩名年輕、菜鳥控球，天賦、速度都不錯，但經驗和解讀比賽能力、組織力、節奏掌握控都還難以承擔大任。

187公分控衛馬克西是20歲的一年級生，應該有機會扛下76人先發主控位置。菜鳥球季馬克西場均8分、2助攻，他的速度、衝擊力十足，運動能力出色，但投籃不穩，三分球命中率只有3成，出手選擇還需要累積經驗，組織、帶動隊友能力和創造空間，不及他的突破和打爛仗能力。

馬克西擁有改變比賽能力和速度，他擅長衝鋒陷陣，改變比賽節奏幫助球隊。但要控制比賽節奏和創造各種機會，馬克西還需要時間累積更豐富比賽智慧。

馬克西在肯塔基大學大一時就展現非凡的潛力，提早加入NBA選秀。他在76人的第一個球季平均上場時間只有15.3分鐘，但有一場對金塊的比賽飆了39分，而且他罰球還算準，至少他還敢投三分球。 2020 Panini 球員卡

今年第一輪第28順位新秀控球190公分史普林格同樣天賦過人、潛力十足，但尚未經過實戰考驗，想要掙得上場時間進入輪換陣容，還有不小難度。

195公分得分後衛梅爾頓不是控球，但比賽經驗、對位不會吃虧，一旦西蒙斯交易不出去，也拒絕再為76人出賽，梅爾頓或許是另一個代打控球選項。

梅爾頓過去一年成長很多，上季替補為主，每場比賽不到 24分鐘，場均 13分、3.1助攻，投籃命中率4成5，三分命中率3成5都在及格範圍，他是76人另一個重要選擇。

76人現在可能會後悔今年8月裁掉35歲前馬刺控球後衛希爾，如果希爾還在，76人不管是先發控球還是老練替補控球，用人輪換都不會出現太大陣容漏洞。

76人在8月初太「克穩了」，竟提前把老將希爾給釋出，結果馬上就被衛冕冠軍的公鹿撿回去，不知道火星塞是舊的好用嗎？ 2011-12 Panini球員卡

如果76人確定無法挽回西蒙斯，那麼76人今年就很難再打出東區第一戰績，也很難再成為一支爭冠級別球隊，除非能用西蒙斯交易到火箭後衛沃爾或拓荒者後衛里拉德這種明星級控球後衛。