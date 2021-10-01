球星光環不再 沃爾高薪低就成燙手山芋

新球季開打在即，從先前的補強到如今各隊的訓練營如如荼的隨之展開，近期市場上最常被討論的話題莫過於西蒙斯(Ben Simmons)拒絕到76人訓練營報到，年薪高達三千萬美金卻與球隊鬧翻的交易肥皂劇又該怎麼演下去呢？此外，年薪四千萬美金以上，卻上不了場或者已不在球隊長遠的規畫之中，沃爾(John Wall)的狀況與西蒙斯大相逕庭。

先談談沃爾，新球季身價高達4430萬美元，僅次於柯瑞(Stephen Curry)的聯盟第二高薪，但是新賽季兩人對於母隊在場上的價值卻可能天差地遠。據傳沃爾經紀團隊和火箭達成共識，將以保持健康為前提，在訓練中幫助年輕球員成長，而不再替火箭出賽。

不在火箭未來藍圖 沃爾賣相極差

歷經十個賽季的華盛頓之子，沃爾的職業生涯之所以會走到這步田地，就在於巫師與他簽下的史上第四貴的超級頂薪後，沃爾的出賽場次骤減，甚至是球季報銷。沃爾已在影響他生涯的左腳跟腱斷裂傷勢下，成為最貴的痛痛人，與他的巨額合約形成強烈對比。

巫師球團為了突破連年戰績無法更進一步的現況，與火箭以薪資匹配為原則，互換手氣找來衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，但如今大三元製造機也是開心投奔紫金大軍。巫師形同當時用沃爾換到了空氣，僅騰出了薪資空間以加速重建。而現在火箭的情況也差不多，沃爾不在這支年輕球隊的未來藍圖之中，騰出薪資空間，換回潛力股、到期約等等，是制服組在操作上要有空間運用的第一步。

現實的困難點則是，沃爾超高的薪資讓他的交易價值低落，聯盟除了雷霆之外沒有球隊有空間能吃下他的超大肥約。何況，火箭也不願意出到未來首輪籤，那更難有球隊願意吞下這巨大包袱。

沃爾在巫師隊後期就常常因傷缺賽，來到火箭之後還是不時高掛免戰牌，下季年薪又高達4800萬美元，哪有球隊敢接下這樣的燙手山芋。 歐新社資料照片

沃爾不再出賽 不會提升交易價值

但有趣的是，不像是西蒙斯與76人鬧得難看，沃爾與火箭球團關係竟保持不錯，雙方沒有買斷的默契。縱使過去那個被譽為聯盟中往返全場推進速度最快的男人，五度的全明星終究也在傷勢與歲月摧殘下，變成了一個令球團無奈的重擔。

但照理講，憑藉他的豐富經驗，仍足以成為場上與休息室的老大哥，領導著這支年輕球隊進行重建。這個時間點傳出，沃爾與火箭和平達成共識不再出賽的消息，令人匪夷所思。即便沃爾能保持健康，等待適合的交易提案到來，但他棘手的合約就是擺在那，季後賽級別球隊，說實在也不缺這麼貴的控球，交易價值並不會因為他不出賽而有機率上漲。

現實的考量是沃爾現在31歲，想擺脫他高薪低就，或者薪水小偷的印象恐怕很難，並且不容易有球隊願意給他足夠空間去證明自己絕非外界所想像。沃爾現在於火箭之中的角色，只要他與球團雙方談妥願意出賽，應該沒有球隊能像火箭給他這樣的空間發揮。

波特(Kevin Porter Jr.)、伍德(Christian Wood)會是現階段陣容重點培養的人選，他們需要有人主導攻勢、組織，沃爾若是願意放下身段，就有個能作為導師的選項。況且沃爾上賽季替火箭出賽40場，場均上陣32分鐘繳出20.6分6.9助攻3.2籃板，雖然體能爆發力與受過大傷前差得遠了，但他仍勇於切入突破，挑戰籃框，空手360度轉身上籃也依舊沒再跟你客氣。

火箭新球季將以波特(右)和伍德(左)為球隊核心，搭配其他新人來進行重建，雖然有沃爾來當導師會更好，但他已無心為火箭打球。 歐新社資料照片

火箭想讓波特、伍德更快地成長、進化的話，有沃爾在場上以戰養戰的帶領著，還是比純參與訓練，更能累積解讀球賽的經驗與臨場應變能力。他還不及退化到瀕臨被聯盟淘汰，只要控制好出賽時間，做為先發的老將，或板凳區上的一員相信都還是能生存得宜。

重點是沃爾真的太貴了，今天若他的年薪只有一、兩千萬，相信市場詢問度與身價絕對比現在高上好幾倍。沃爾在2022-23球季還握有球員選項，且下賽季薪水高達4800萬美金，他的交易沒那麼快搞定，他也沒道理輕易放棄合約中他應得的大把鈔票，除非願意談妥買斷以底薪搭上奪冠列車系列。

若火箭球團甘願讓沃爾一直坐壁上觀的話，除了得支付薪資外，又佔得一席球員名單，還無法上場作出貢獻，其實對球隊重建的打造是種傷害。或許值得欣慰的是，無論沃爾是否會在新球季再次披掛上陣，至少雙方人馬都理性的在協商關於沃爾的去留或者對於幫助年輕球員養成的承諾。

反觀，西蒙斯的事件則看似與76人徹底鬧翻，他拒絕與76人高層與隊友會面，漠視教練與隊友的喊話，阻絕全部有關於來自76人端的善意，並放話圍繞著安比德(Joel Embiid)打造的陣容將有礙於他的潛力開發。

西蒙斯(右)完全不顧隊友安比德(左)的聲聲呼喚，執意要跟球團徹底絕裂，搞成兩敗俱傷的難堪局面。 歐新社資料照片

但有目共睹的事實是安比德已經證明自己是年度MVP熱門的強力競爭者，而西蒙斯除了防守端之外卻看不出他有甚麼長進。再這樣下去這齣肥皂劇只會演變為歷史笑話，除非76人願意賤賣西蒙斯，認賠殺出。

有可能都被冠上薪水小偷的西蒙斯與沃爾之於母隊的談判、協商卻是兩樣情，無論如何，隨著熱身賽開打，新球季的正式展開，兩邊事件怎麼演變相信很快就會有解答。

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