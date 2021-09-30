灰狼悲歌又一頁 制服組總是所託非人

美國時間9月28號是明尼蘇達灰狼隊早就排定好的媒體日，原本的目的是要正式宣告前職棒巨星A-Rod和電商巨擎羅利（Marc Lore）加入老闆泰勒（Glen Taylor）的經營團隊，但在近幾天的巨變後，這個記者會成為一場安撫人心的祈禱會。灰狼隊的球員全員到齊，包括他們一手培養的明星狀元唐斯（Karl-Anthony Towns），大家都準備聽老闆們要講什麼。整場記者會中有一個名字如同佛地魔一般，大家都有意地避開，從頭到尾沒出現過，就是剛剛被掃地出門的前總裁羅薩斯（Gersson Rosas）。

羅薩斯只是灰狼隊長期以來灰頭土臉的制服組最新敗將，一路數來，從麥克海爾（Kevin McHale）、卡恩（David Kahn）到錫伯杜（Tom Thibodeau），在泰勒時期的27年中，除了桑德斯（Flip Saunders）回鍋救駕的那段期間，他們的球團高層總是在困惑和失敗中無限輪迴。下一個對象會更好嗎？灰狼傷心的球迷只能私心禱告。

羅薩斯原本應該是灰狼隊的救星，在錫伯杜身兼總裁和教練期間把全隊氣氛搞到水火不容，自己也黯然離開後，羅薩斯用『和諧的環境、順暢的溝通、家庭的氣氛』這些口號，贏得了籃球事務總裁一職。但他來了以後，反而大刀闊斧地重組球團內部，上至制服組，下至球員組成，全都是他的斧鑿。

灰狼前總裁羅薩斯日前遭到老闆泰勒開除，他任內球隊戰績低迷，球隊中也發生內鬨，枉費他們近幾年選入不少優質新人。 歐新社資料照片

在短短的兩年之內，羅薩斯接手的球員中，如今只剩唐斯和歐柯吉（Josh Okogie）還在陣中，而制服組也是幾乎將前朝餘孽清空，由他自己的人馬進駐。他在今年八月時把在球團裡工作超過二十年，廣受上下愛戴的資深球探杜利西奇（Zarko Durisic）趕走，還對外說漂亮話：「Zarko在明尼蘇達有個超讚的生涯，他的表現極佳，只是他在這裡服務的日子差不多該到了，我們決定要走往不同的方向。就跟當初萊恩（Ryan）的情況類似，在評估研究後，我們決定要做出改變。」

完全沒有當初說好的家人氣氛。萊恩是指前任教練小桑德斯，老桑德斯的親生兒子，當初在錫伯杜走人後臨危授命接手球隊教練。老桑德斯是灰狼隊歷史上最受愛戴的人物，可惜在2015年的第二任總教練期間罹癌過世，讓原本已經逐漸走上正軌的球團再度向下沈淪。小桑德斯在上個賽季開季後，無法力挽狂瀾，在球隊前31場比賽只拿7勝的情形下被炒掉。

以某種角度來說，羅薩斯和錫伯杜其實很像，兩個人都一輩子奉獻給籃球，但做人處事又是酷吏風格，不近人情。根據長期跑灰狼隊的資深記者庫羅辛斯基（Jon Krawszynski）的報導，許多員工早就直接向老闆階層抱怨羅薩斯的統御風格，讓制服組內部功能不彰，衝突連連。羅薩斯對員工加諸許多工作，但又對他們的建言聽而不聞，作風專制獨裁，有不具名的員工說：「基本上，我們這兩年是完全沒在放假的。」有個追隨羅薩斯來灰狼隊的員工說：「為他工作很辛苦，他不是當初我認識的那個人。」其他球團的高層和某些球員經紀人也都抱怨羅薩斯的誠信，指控他常常說話不算話，犯下許多行內的大忌。內外夾攻，讓羅薩斯在老闆面前逐漸失去地位。

接手羅薩斯職位的古普塔（Sachin Gupta）當初也是跟著羅薩斯來灰狼的。古普塔和羅薩斯當初在火箭隊服務時結識，都是時任火箭隊總經理的莫雷（Darryl Morey）旗下大將，當羅薩斯高升灰狼籃球總裁時，旋即挖角已去活塞隊服務的古普塔來當副總裁。古普塔在業內風評頗佳，他主導的勞資協議和深具創意的交易案都很受好評，而他在灰狼隊時期的最大貢獻，則是強化球隊的數據分析部門。古普塔和好出鋒頭的羅薩斯不同，個性低調，行事穩健，早是許多球隊想要挖角的專業人才。

兩人的決裂出現在今年NBA選秀會前，當時國王隊正在找總經理人選，想要找古普塔來談，但是羅薩斯拒絕放人。羅薩斯的理由為當時正值選秀會前，而且古普塔已經是副總裁了，去當總經理反而是降級，等選秀會結束，他會推薦古普塔去爭取總經理一職。但業界人士一語道破其中貓膩，灰狼隊在今年選秀會根本沒選秀權（都因為網羅羅素D’Angelo Russell而送給勇士隊了），而且職業運動的潛規矩是不擋人財路，下屬有更好的工作機會，不管多不捨都得放人。羅薩斯的橫加攔阻，讓古普塔只能續留灰狼，卻陰錯陽差地造就古普塔成為NBA歷史上首位印度裔的籃球總管，即使現在他仍只算代理職。

錫伯杜雖然把灰狼搞得烏煙障氣，但他曾在2018年讓灰狼打進季後賽，這是他們近17年的唯一一次。 歐新社資料照片

壓倒羅薩斯的最後一根稻草，可能是內部有人爆料，已婚的羅薩斯和球團一位同樣已婚的女性員工發展出不尋常關係，兩人公然在辦公室內眉來眼去，早就眾人皆知。眾多不利羅薩斯地位的消息湧進老闆泰勒耳中，甚至連兩年之後要全面接手的A-Rod和羅利都有耳聞，他們對這個狀況非常感冒，要求泰勒趕快處理，泰勒為了未來交易成局，只好在上週三親自開了90分鐘的車，跑去灰狼總部，當面炒掉羅薩斯。羅薩斯當天上午還跟球員在練習前碰面，談到賽季的計畫、即將開始的訓練營方向等等，沒想到下午就聽到晴天霹靂。

「企業總是聘人太快，炒人太慢，」新創電商大亨羅利以新老闆的身份，在記者會上說，「我有六次無中生有的創業經驗，每一次都讓我更了解人的重要性，人才是一切。為了吸引最好的人才，讓他們發揮最好的實力，你得要打造絕佳的內部文化，這得從建立大家相信的價值和任務開始做起。」在泰勒的27年內，只打進9次季後賽，其中8次有狼王KG坐鎮，但在KG被賣到塞爾提克後，14季中只進過一次季後賽。泰勒和KG間的衝突近年來越演越烈，讓這位隊史上最偉大的球員其背號至今仍未被灰狼退休，兩人間唯一的橋樑老桑德斯又突然離世，使雙方更無法溝通，當初泰勒打算賣球隊時，曾明示就是不賣給KG，和任何跟他有關的集團。如今灰狼即將進入後泰勒時期，也許明尼蘇達的球迷有機會看到A-Rod和羅利帶來新的球隊文化，和更好的戰績。