NBA／挽回不了西蒙斯的心 安比德：極度失望

每支隊伍將陸續在這幾天舉行媒體日，今天在76人的媒體日上，一哥安比德（Joel Embiid）表示隊友西蒙斯（Ben Simmons）仍不肯回心轉意，對於西蒙斯事件持續惡化，他也坦承感到極度失望。

先前就有消息指出，多名 76人成員包括對內核心安比德、哈里斯（Tobias Harris）、賽布爾（Matisse Thybulle），原先計畫從費城搭飛機到洛杉磯，試圖展現出誠意來挽回西蒙斯，但西蒙斯卻不領情，無情的表示不希望他的隊友是出於禮貌才大費周章跑來洛杉磯，更強調他絕不會改變想要交易的想法。

安比德今天在受訪時對此做出回應，「我真的希望他改變主意，我喜歡和他一起打球，他對球隊貢獻良多，球隊也好不容易以我們為中心造就出現在的成果，我不會認為這是我一個人的球隊，我不在乎這些。」

儘管如此，許多消息人士都認為，西蒙斯的心已經不在76人身上了，因此無論本季能否再看到他穿著76人的球衣出賽，他可能都回不去從前那個為球隊賣命、效忠的西蒙斯。