籃網是爭冠大熱門 竟存在致命的灰犀牛？

布魯克林籃網被視為NBA史上進攻、得分火力最可怕球隊，擁有杜蘭特、哈登、厄文「超級三巨頭」，三人進攻方式和得分能力都是當今聯盟進攻排名前五高手。

NBA史上從來沒有任何一支球隊可以同時擁有三名場均得分25分以上球星(哈登上季24.6分，略低於25分)。杜蘭特是公認當今聯盟第一人，上季場均26.9分，投籃命中率5成37、三分命中率4成5。厄文上季場均26.9分，投籃命中率5成、三分球命中率4成。

籃網上季投籃命中率4成94聯盟第一，三分球命中率3成92聯盟第四。籃網進攻效率聯盟第一，得分聯盟第二，一旦超級三巨頭開啟一對一單打、瘋狂得分模式，用進攻帶動團隊，籃網驚人進攻天賦和得分方式給專家、媒體、賭城盤口絕對信心。

杜蘭特進攻無解，哈登、厄文得分方式+投籃+突破+製造犯規能力同樣令對手無解，籃網「超級三巨頭」毫無疑問就是奪冠最熱門，也是爭冠盤口最夯球隊。

籃網三巨頭杜蘭特、厄文、哈登(左至右)全是單打高手，具有瘋狂飆分與製造犯規能力，隨時都有可能把任何強隊打爆。 歐新社資料照片

我相信籃網爭冠實力，尤其是幾乎無法防守的進攻點和進攻選擇。籃網是一支比湖人、公鹿、太陽、熱火還要更可怕、更具侵略性球隊，任何對手很難同時阻止超級三巨頭輪流單打、發揮，尤其是籃網還有兩名聯盟最出色三分射手米爾斯、哈里斯，同時還有三名前明星大前鋒艾德里奇、葛里芬、米爾賽普。

不論是陣容深度、各個位置靈活性、球星攻堅能力、板凳天賦，還是傳統大個、變種小球陣容，籃網都有足夠本錢和天賦可以製造任何一個對手極大麻煩。但我始終相信，NBA季後賽防守比進攻得分更加關鍵，防守才是最終決勝點。

籃網的「防守」勉勉強強，季後賽比例行賽稍好，總體來看還可以，但季後賽防守更容易出問題，這是特別需要注意的「灰犀牛」。

籃網防守端有幾個破綻：

1、籃網上季場均失分倒數第五(第26)，防守效率值聯盟第22，都是後段班，防守贏得NBA總冠軍定律始終不變，籃網必須要打出聯盟排名前10，至少在前15防守效率和強度。

湖人養老院一直努力在提升防守，強調防守重要性。獨行俠新教練基德同樣把防守當做是獨行俠打進西決最重要武器。拓荒者新教練比拉普斯重防和輪轉要求，更甚以往。

籃網得分能超強，但失分也特別多，球隊在新球季特別想加強防守能力。 歐新社資料照片

2、籃網今夏補強重點和關鍵人物都不是防守，來自馬刺射手米爾斯的三分球、功能、作用跟先發後衛哈里斯重疊，36歲大前鋒艾德里奇、米爾賽普功能性和作用也跟葛里芬重疊，鋒衛搖擺人班布里位置功能性又跟布朗、泰勒強森重疊。

籃網今年兩個潛力十足又令人期待首輪新人，211公分長人夏普和196公分得分後衛湯馬斯根本上不了場。籃網板凳天賦、人手過度擠壓浪費，一半以上都派不上用場，自己卡死自己，如果不能打出最高效防守，籃網季後賽光靠球星進攻、單打得分能走多遠不無疑問。

3、籃網上季季後賽情勢大好卻被公鹿翻盤，厄文意外受傷、哈登帶傷上場至為關鍵。但從防守端、攻防細節去看，籃網堵不死安戴托昆波同時，守不住米道頓關鍵球，同時被哈勒戴奇兵般防守撕裂。

防守仍是高手過招最終決勝武器，進攻、跳投都需要空間和相當手氣，但防守往往更能在決勝關鍵決定比賽勝負。

米爾賽普(左)跟葛里芬(右)近年傷痛不斷，早已沒有過去的水準，艾德里奇則有心律不整，他們三人是否能打出籃網需要的防守強度是個問號。 歐新社資料照片

防守是籃網陣容和戰力最大罩門，籃網季前補強、人手和位置過分重疊，位置和功能太相似，板凳形成過度擠壓、排擠，相互擔誤結果就是形成浪費，陣容重疊和重複性太高，

籃網非常強大，進攻和球星個人能力恐怖難擋，但籃網如果不能改善防守，修正人手重疊+位置相互卡死問題，籃網還會遇上更多無法預期麻煩和防守困境。