快艇持續悲情vs.湖人風生水起 同城勁旅兩樣情
距離NBA訓練營開始還有一周左右的時間，各隊均已完成部署，準備迎接新球季的到來。面對同城對手洛杉磯湖人隊的大動作，快艇隊季外補強較為保守，重點還放在宣揚自家球館的動土儀式，欲與老大哥湖人爭奪一哥地位，不過兩隊相差真的只有一個球館而已嗎？
洛杉磯快艇隊於9月17日在英格伍市（Inglewood）舉行新館的破土儀式，強調未來不再與湖人隊分享史坦波中心（Staples Center）這個主場。尤其，今年湖人才宣布續留該館至2024年，若想擺脫陰影，快艇隊必須走自己的路，這是繼球隊老闆鮑爾默（Steve Ballmer）大灑銀票補強陣容另一創舉，要替這支職業隊伍打造自己的家。
我在18年前搬到洛杉磯這個城市，熱愛NBA的我得知此地有兩支職業隊伍格外興奮。與朋友興沖沖到史坦波中心買門票，才知道一樣是NBA球隊，湖人、快艇身價卻是天差地遠，兩者相者比例大概三倍左右，差異隨兩隊的陣容起伏上下。以2020-21年球季為例，湖人隊中間票價平均269美元，擁雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）的快艇隊是139美元，一樣去史坦波中心看球，票價端視隊伍而定，有時一天兩場如上午是快艇比賽、晚上換湖人隊進場打，中間幾個小時關門換布景跟地板，燈光一亮價錢翻兩番，在洛杉磯並不是新聞。
我不否定洛杉磯快船隊經營用心，自從鮑爾默接手後，球團補強並不手軟，一度成為季後賽常客。直至兩年前，還與湖人隊上演「雷納德搶人大戰」，至今仍讓人記憶猶新。面對2021-22年球季，他們重簽雷納德、伊巴卡（Serge Ibaka）、傑克森（Reggie Jackson）和貝頓（Nicolas Batum），接著與曼菲斯灰熊隊盤來布萊德索（Eric Bledsoe），又透過選秀延攬新人強森（Keon Johnson）。
陣容佈局方面，比佛利（Patrik Beverley）的位置已被布萊德索取代，雷納德仍處於傷病狀態，所以會讓曼恩（Terance Mann）進入先發。 莫里斯（Marcus Morris Sr.）可望排在貝頓之前上場先發，至於伊巴卡同樣因傷缺席，估計讓祖巴茲（Ivica Zubac）頂上中鋒這個位置，開季先發的五人應是：喬治、布萊德索、曼恩、莫里斯以及祖巴茲。
板凳出發有新加入的強森、普萊斯頓（Jason Preston），溫史洛（Justise Winslow）將取代派特森（Patrick Patterson）打替補前鋒，另一個替補中鋒的位置，會由前克里夫蘭騎士隊的長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），前波特蘭拓荒者隊的中前鋒賈爾斯（Harry Giles III），與落選的新人萊特（Moses Wright）競爭。其他尚有波士頓（Brandon Boston Jr.）、史科魯伯（Jay Scrubb）和柯菲（Amir Coffey），預計在板凳末端待命或以雙向合約、發展聯盟留隊。
綜觀之，基於建隊核心是雷納德為主，快艇隊戰力強弱將因他一人呈現明顯區隔。若要在新一個球季有所斬獲，雷納德何時歸隊會是關鍵。在此之前，在競爭激烈的太平洋區（Pacific Division）裡面，快艇隊明顯落後於湖人、鳳凰城太陽、金州勇士，實力頂多和沙加緬度國王互相抗衡。
我肯定鮑爾默經營球隊的遠景，終究當初他斥資20億美元買下快艇隊，如今又多押注20億美元興建場館，只是同城的湖人隊是鑲有17座總冠軍、誕生張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等多位名將的名門，快艇隊要想與其分庭抗禮，距離還是相當遙遠。
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