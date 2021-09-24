NBA／西區太強雷納德又傷 美媒：快艇下季恐跌出前八

NBA西區向來競爭激烈，基本上各隊皆是不進則退，日前美國運動媒體《Clutch Points》分析指出，年年都是冠軍大熱門的快艇，本季有很高的機率將無緣季後賽。

由雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）領軍的快艇，不但是西區最強的球隊之一，每年更是被球迷和專家看好能衝擊冠軍，去年他們甚至一路殺進西區決賽，原本冠軍看似勝券在握，最終卻六場輸給炙手可熱的太陽。有諸多因素導致快艇無緣年度總冠軍，但他們失利的最主要原因無疑是是雷納德的膝傷。

雷納德缺席了西區半決賽的第五、六戰以及整個西區冠軍賽，儘管快艇的替補陣容相當龐大，但仍就無法填補雷納德的空缺。

早在七月時就有消息傳出，雷納德進行手術以修復部分撕裂的十字韌帶，但究竟他何時能回歸仍是未知數，有專家認為最快可能也要等到三月。不過快艇向來就是一支以球員健康為重的球隊，這幾年來球員時常進入「負載管理」，因此若快艇戰績不如預期的話，不排出雷納德恐將缺席整個賽季。

快艇若想擊敗中後段班的球隊仍將不成問題，但考量到西區有眾多強權，因此快艇要如何維持自己的競爭力，將會是一大考驗。