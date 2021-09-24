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NBA／安東尼心目中最強陣容 好友詹姆斯竟排不上先發

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯(左)與安東尼。 美聯社
詹姆斯(左)與安東尼。 美聯社

安東尼（Carmelo Anthony）日前在一廣播節目上，談論了各種有關NBA話題，以及在他職業生涯後期加入湖人這個決定，其中他被要求選出12人組成他心目中的夢幻陣容，尷尬的是他的先發名單中，竟然沒有他的好友兼現任隊友詹姆斯（LeBron James）。

安東尼心中的最強先發陣容，後場是魔術強森（Magic Johnson）配上布萊恩（Kobe Bryant），禁區雙塔由賈奈特（Kevin Garnett）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon)組成，至於小前鋒沒有選擇被公認為史上最強的「詹皇」，原因在於安東尼選擇了他自己。

值得一提的是，安東尼有和主持人先說好，把喬丹（Michael Jordan）放進這種討論沒有意思，畢竟沒有人會不把喬丹放進自己的最強名單當中，所以在安東尼的名單上將不會看到喬丹的名字。

至於替補的部分，安東尼當然不忘選擇自己的好麻吉保羅（Chris Paul）、韋德(Dwyane Wade)和詹姆斯，他另外還挑選杜蘭特（Kevin Durant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、艾佛森(Allen Iverson)以及歐文（Julius Erving）。

強森

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