NBA／為主宰新球季 詹姆斯休季減重身材大改變

詹姆斯（LeBron James）將邁入生涯第19個賽季，從詹皇爆發力和狀態來看，想不到他也快要滿37歲，為了讓自己繼續維持從前身手，根據總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，詹皇在體態和體能上都做出許多改變。

不管是受到年齡增加的影響，又或是去年受傷的打擊，身高206公分的詹姆斯上季體重為250磅（約113公斤），在本季開打以前，他付出大量的時間，找訓練師減重，以確保他能以最佳狀態回歸。

佩林卡在接受訪問時提到，「他在體態上保持的非常好，讓自己更瘦更結實了，我們都知道詹姆斯會去研究其他偉大的球員，並吸取他們的優點加進比賽當中，我認為詹姆斯考量到生涯來到這個階段，必須透過減重來轉化為爆發力和速度。」

除了身材上的轉變，佩林卡也透露詹姆斯對即將到來的賽季信心十足，「他非常專注於自己的訓練，你也會感覺到他對隊友有信心，我認為每當他環顧更衣室，看到那些即將和他並肩作戰的隊友，你可以看出他對他們以及這支球隊本賽季能夠取得的成就充滿信心。」