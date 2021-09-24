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PLG／前金塊中鋒湯瑪士加盟 國王盼帶入團隊籃球文化

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
湯瑪士（中）與新北國王董事長王文祥（右）、董事長夫人王范文華（左）合照。圖／新北國王提供
湯瑪士（中）與新北國王董事長王文祥（右）、董事長夫人王范文華（左）合照。圖／新北國王提供

新北國王繼日前宣布簽下前台新夢想家洋將杰倫（Jerran Young）後，今天再宣佈簽下隊史第2名洋將為曾經效力NBA丹佛金塊隊的中鋒湯瑪士（Thomas Welsh），國王總經理毛加恩表示，湯瑪士仍有NBA球隊在接觸，很高興他最終選擇來台加盟國王，希望他將團隊籃球的文化帶到球隊之中。

高中就打出名聲的湯瑪士，出色的投籃手感讓他進攻範圍可延伸到三分線外，搭配高籃球智商，擁有極佳的團隊意識。2015年代表美國隊出戰FIBA U19世錦賽奪得金牌，2018年於籃球名校加州大學洛杉磯分校UCLA畢業後，在NBA選秀會第二輪被丹佛金塊隊選中，生涯擁有11場NBA出賽經驗。

湯瑪士2019年效力發展聯盟艾奧瓦灰狼隊時，與現在的國王總教練萊恩（Ryan Marchand）有過合作經驗，上個賽季則在比利時聯賽打拚。擁有213公分身高且才25歲的他，仍在NBA球隊的雷達之中，不過因為過去在萊恩麾下建立深厚的情誼與信任，今年決定首度來到亞洲戰場加盟國王。

國王總經理毛加恩表示，湯瑪士是名進攻能裡能外的中鋒，戰術配合相當的靈活，而國王就是想打造一支團隊球風的球隊，希望湯瑪士能夠將這樣的文化帶入團隊，也很高興湯瑪士最終選擇來到台灣加盟國王。

身為UCLA基金會董事長的國王董事長夫人王范文華，也與董事長王文祥特別到UCLA歡迎湯瑪士的加盟，同時也希望未來能夠透過這關係，安排台灣球員來UCLA交流，實現國王隊提升台灣籃球環境的成軍目標。

目前洋將尚未能進入台灣，聯盟也持許努力在中央疫情指揮中心溝通，而國王則透過線上會議與總教練萊恩，和兩位洋將杰倫、湯瑪士維持密切聯繫，協助儘早融入團隊，等待入境台灣並通過隔離程序再加入球隊訓練。

國王 NBA 金塊

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