想成為下一個奈許 亞歷山大得先有全明星肯定

上賽季雷霆例行賽僅繳出22勝50敗，排名西區倒數第二，在沒有保羅船長的帶領後，這是第一個由23歲新少主亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)獨挑大樑率隊的球季。重建的現實也直接反映在戰績上，從勝率6成的季後賽之師，直接腰斬成勝率僅3成的弱旅。

不過身為小市場球隊，又是選秀一級玩家的雷霆制服組，想必是把眼光放在未來，重建的第一年對他們來說可能不算甚麼，雷霆宛如選秀大富翁，期待的是幾年內透過手握全聯盟最多的選秀籤再次打造屬出天賦與實力兼具的新興球隊。

雷霆現有陣容攤開來看，清一色的年輕球員與功能性配角，球隊建隊重心將持續圍繞在亞歷山大身上應是沒有疑問的。

亞歷山大首次獨自帶隊 健康問題成一大挑戰

亞歷山大新人年在快艇，或者與保羅搭配的一季，總還有為數不少的機會在場上打無球進攻，但是自從上季之後，亞歷山大在雷霆就得肩負傳導組織與得分重任，持球比例高與無限開火權，對於三年級生的他來說都是全新挑戰。

亞歷山大(左)生涯首季是待在快艇，季後因為喬治交易案被換到雷霆，他很幸運能跟保羅(右)並肩作戰，讓他能快速且穩定地成長。 歐新社資料照片

日前亞歷山大在公開活動接受採訪時，打趣地回覆自己的球風宛如黑人版的奈許，也是近期讓人對他印象深刻的版面。奈許在生涯之中有著許多偉大事蹟，連續兩年的例行賽MVP，並率領太陽隊在當時將跑轟戰術發揮得淋漓盡致，可謂開創現代小球，快速球風的近代先驅之一。

亞歷山大以奈許為榜樣固然很好，他有不錯的主導擋拆能力與傳球視野，進攻端射程也是越拉越遠，上季三分球命中率還達到了41.8%，加上六呎六吋的高控球，雙能衛身材更是他的優勢。亞歷山大雖然沒有頂尖的體能，但是善於運用假動作與時間差的出手，更多的主動切入以及微調出手姿勢來加快投籃節奏的改變都是展現他擁有企圖心想進步的一面。

最重要的是，亞歷山大職業生涯三季分別例行賽出勤73、70、35場，得注意的是他在握有大量球權，必須自己創造機會的打法之下，面臨到對手比以往更加壓迫的防守，亞歷山大的身體對抗性與健康狀況是否能承受得住將恢復成完整82場例行賽的新球季。

亞歷山大(左)想成為像奈許一樣成功的後衛，他目前有比奈許更好的開局，但要注意奈許成為主力球員後能長期保持健康與穩定出賽，但亞歷山大的健康問題則有些讓人擔心。 歐新社資料照片

也是因為健康狀態的緣故，即便他上季雖然繳出23.7分5.9助攻4.7籃板，投籃命中率50.8%，多項數據創生涯新高，但參考性就是被打了折扣。 雖然看得出他確實有天賦，但失去了保羅的羽翼保護，亞歷山大的能耐究竟到哪邊，也是未來球隊與球迷觀察重點。

雷霆後場大鎖多特 輔佐亞歷山大關鍵球員

團隊方面，雷霆善於培養被低估的搖擺人大鎖，從過去的塞佛羅沙(Thabo Sefolosha)、羅伯森(Andre Robertson)，到現在的多特(Luguentz Dort)，這類型不佔球權，能在外線放冷箭，幫忙拉開防守注意力，又能於防守端分擔主要防守任務的搭檔，將會對亞歷山大創造進攻空間、體力調節與保持健康都有很大幫助。

亞歷山大休賽期釋出的訓練影片中，可看到他大量的在練習背框單打與後仰跳投，若是能有效率地運用在實戰當中，這樣的技能包對於有身高優勢的他來說，無論是節省體能的耗損或是得分手段的簡單化都是大大加分。現階段亞歷山大身處重建球隊，勢必獲得海量發揮空間，年僅23歲的他得好好把握圍繞著他打造的陣容去打拼。

雷霆後衛多特(右)防守強悍，目前才是二年級生，又跟亞歷山大一樣都是加拿大人，兩人一起合作，未來的成長空間讓人期待！ 歐新社資料照片

現在談到離他的目標奈許還太早，他必須得先獲得入選全明星賽的肯定，才能算將自己的身價與定位提升到另一個層級，當然球隊戰績的背書也是相當重要的。否則西區後場好手如林，亞歷山大若沒有特別搶眼且持續性的表現，可能要入選明星賽都還要一段時間的磨練。

放眼聯盟，就像拉文(Zach Lavine)數據更漂亮，球隊更不比雷霆差，也是花了好幾年才首度獲得明星賽的肯定，還有比爾(Bradley Beal)身處屬於重建中的巫師，即便他得分能力聯盟頂尖，但擠進明星賽也是實屬不易。

上賽季雷霆傷兵滿營，多套陣容湊合著輪番使用，無法穩定地去養成一個體系，更欠缺關鍵的黏著劑去串聯球隊。新球季雷霆很需要亞歷山大保持整季健康去帶領球隊，在重建期之中看能走得多遠，同時挑戰他自己是否真有能耐以奈許為目標前進。

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