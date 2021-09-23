NBA／生前雖無緣合作 76人仍要退休Kobe「33號」球衣
NBA歷史上球隊鮮少會退休一位從未為它效力過的球員球衣，但顯然76人將成為其中一支願意這麼做的球隊，據消息指出，76人要退休布萊恩（Kobe Bryant）球衣。
儘管布萊恩從未效力過76人，但76人仍願意對布萊恩展現感恩之情，原因在於布萊恩在費城郊區的勞爾梅里恩高中(Lower Merion High School)，度過高中籃球的生涯，布萊恩為他的高中打破不少紀錄並獲得許多獎項，在高中的最後一年，他率領球隊以31勝3負戰績，獲得球隊53年以來的第一座州冠軍。
另外，布萊恩在高中生涯一共累積了2883分，打破了張伯倫(Wilt Chamberlain)先前在賓夕法尼亞州東南區的紀錄，並榮獲麥當勞高中全明星賽球員等殊榮。
布萊恩在NBA只穿過24號及8號，不過因為當時在高中身穿33號，因此76預計將會退休寫有布萊恩名字的33號球衣。
NBA歷史上第一次為非該球隊隊員退役球衣，就是熱火退休23號球衣，當時熱火總裁萊利(Pat Riley)表示，為了表達對喬丹(Michael Jordan)的高度敬意，沒有人可以穿熱火的23號球衣。
76ers retiring Kobe Bryant's Lower Merion No. 33 like Heat retired MJ's No. 23 'interesting idea' @ScottONeil tells @BallySports:— 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) September 21, 2021
"That’s something that @dmorey & @DocRivers & Elton will weigh on for sure. That’s something that Chris Heck the President of 76ers will weigh on." pic.twitter.com/kLlets1qyr
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言