NBA／生前雖無緣合作 76人仍要退休Kobe「33號」球衣

NBA歷史上球隊鮮少會退休一位從未為它效力過的球員球衣,但顯然76人將成為其中一支願意這麼做的球隊,據消息指出,76人要退休布萊恩(Kobe Bryant)球衣。

儘管布萊恩從未效力過76人,但76人仍願意對布萊恩展現感恩之情,原因在於布萊恩在費城郊區的勞爾梅里恩高中(Lower Merion High School),度過高中籃球的生涯,布萊恩為他的高中打破不少紀錄並獲得許多獎項,在高中的最後一年,他率領球隊以31勝3負戰績,獲得球隊53年以來的第一座州冠軍。

另外,布萊恩在高中生涯一共累積了2883分,打破了張伯倫(Wilt Chamberlain)先前在賓夕法尼亞州東南區的紀錄,並榮獲麥當勞高中全明星賽球員等殊榮。

布萊恩在NBA只穿過24號及8號,不過因為當時在高中身穿33號,因此76預計將會退休寫有布萊恩名字的33號球衣。

NBA歷史上第一次為非該球隊隊員退役球衣,就是熱火退休23號球衣,當時熱火總裁萊利(Pat Riley)表示,為了表達對喬丹(Michael Jordan)的高度敬意,沒有人可以穿熱火的23號球衣。

76ers retiring Kobe Bryant's Lower Merion No. 33 like Heat retired MJ's No. 23 'interesting idea' @ScottONeil tells @BallySports:



"That’s something that @dmorey & @DocRivers & Elton will weigh on for sure. That’s something that Chris Heck the President of 76ers will weigh on." pic.twitter.com/kLlets1qyr