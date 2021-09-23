NBA／和退役球星比較 前湖人訓練員：詹姆斯像「大O」

17次入選明星賽、4屆冠軍得主「詹皇」詹姆斯（LeBron James），究竟和哪一位退休球星最相似？日前前湖人訓練員維蒂(Gary Vitti)提出看法，他表示，「詹姆斯最像大號版的羅伯森 (Oscar Robertson)。」

維蒂在湖人擔任訓練員長達32個賽季，這意味著他在「洛城的Show Time」時期就親眼見證魔術強森（Magic Johnson）在場上呼風喚雨，也參與布萊恩（Kobe Bryant）整個生涯的成長和蛻變，現在詹姆斯也是湖人的一員，因此維蒂在這件事上的觀點相當具有說服力。

維蒂認為許多球迷喜歡拿詹姆斯和喬丹（Michael Jordan）、布萊恩或是魔術強森等人做比較，但以他在湖人擔任訓練員這段時間的觀察，詹姆斯的球風從未讓他聯想到上述任何一人的名字，他反而認為，向來很全面的詹姆斯，和「大O」羅伯森十分相似。

若把兩人的數據一同拿來比較，確實可以明白為何維蒂會有這樣的比喻，詹姆斯到目前為止，生涯平均27.0分、7.4次助攻、7.4個籃板，而羅伯森生涯平均25.7分、9.5次助攻、7.5個籃板。